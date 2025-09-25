Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga

Luego de la entrega del Balón del Oro, en el que Lamine Yamal quedó segundo en la votación, Barcelona enfrenta a Real Oviedo por el cierre de la fecha 6 de LaLiga 2025/26. En el mismo, el flamante nuevo 10 del equipo culé no estará presente en el compromiso liguero por una inesperada razón.

El motivo de la ausencia de Yamal en este encuentro contra los recientemente ascendidos es debido a que sufrió molestias en el pubis en la fecha FIFA con España, por lo que no fue convocado por tercera vez consecutiva.

“El jugador Lamine Yamal presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar a día de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad para la vuelta a los entrenamientos”, señalaron desde Barcelona en los últimos días. En base a cómo regrese a las prácticas, se definirá cuándo estará de vuelta en las canchas.

Cabe destacar que por esta misma molestia física, el delantero de 18 años tampoco pudo estar en la goleada del Blaugrana ante Valencia por LaLiga y en el estreno por Champions ante Newcastle. Esto generó el enojo del entrenador Hansi Flick, quien en conferencia de prensa apuntó contra la Selección de España por exigirlo por demás.

“Lamine Yamal no estará disponible. Se fue con la selección con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Tenían como mínimo tres goles de ventaja en cada partido y jugó 73 minutos y 79, y entre los partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy triste con esto”, comentó el DT al respecto en su momento.

La formación del Barcelona para enfrentar al Real Oviedo

Publicidad

Publicidad

Así está la tabla de LaLiga 2025/26