Por qué no juega Lamine Yamal hoy en Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga

El delantero del Blaugrana es suplente en el equipo de Hansi Flick.

Por Marco D'arcangelo

Lamine Yamal, delantero del Barcelona.
© GettyLamine Yamal, delantero del Barcelona.

En el marco de la fecha 7 de LaLiga, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el Barcelona recibe a la Real Sociedad con el objetivo de lograr una victoria que le permita trepar a la cima del certamen y superar al Real Madrid, que viene de ser goleado en el clásico ante el Atlético

Para este encuentro, teniendo en cuenta el duelo por Champions ante el PSG, el entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, paró un equipo con mayoría de titulares, debido a que también busca quedar bien posicionado en el certamen doméstico. Una de las bajas resonantes, es la de Lamine Yamal, quien estará en el banco de suplentes.

El motivo por el que el delantero de 18 años ocupa un lugar entre los relevos, es porque se recuperó de una lesión en el pubis que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas, y por las que no pudo jugar desde que regresó de la fecha FIFA de septiembre con la Selección de España. 

De esta manera, Lamine esperará por su oportunidad en el banco de suplentes y se espera que sume minutos en el segundo tiempo para así llegar con ritmo futbolístico al enfrentamiento con el PSG, por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. 

Cabe destacar que Yamal no fue citado para este partido, pero horas después de que se conociera la nómina recibió el alta médica, por lo que se sumó a la concentración. “Lamine Yamal ha recibido el alta médica y entra en la lista del Barça – Real Sociedad”, informó la cuenta del Barça al respecto.

La formación del Barcelona para enfrentar a la Real Sociedad

Los de Flick salen a la cancha con: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Gerard Martín; Dro Fernández, Frenkie De Jong, Pedri; Marcus Rashford, Robert Lewandowski y Roony Bardghji.

