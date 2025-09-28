A poco menos de una semana de la última ceremonia de entrega del Balón de Oro, que tuvo a Ousmane Dembélé como el gran ganador, se conocieron los votos de los distintos periodistas del mundo que tuvieron que elegir a su top 10 de los mejores jugadores de la temporada 2024/25.

Además, también salieron a la luz los votos del Premio Kopa. A diferencia del Balón de Oro y el Yashin, este galardón es elegido por los ganadores del BdO, por lo que el argentino Lionel Messi, quien se quedó con este trofeo en ocho oportunidades, se ganó el derecho de votar.

Tal como lo hizo el año pasado, el delantero del Inter Miami eligió a Lamine Yamal, quien se quedó con el Kopa por segundo año consecutivo, como el mejor sub 21 del mundo. Además, repitió en la votación a Pau Cubarsí, el defensor central que se destaca en el Barcelona.

Por otro lado, en esta oportunidad no votó a Alejandro Garnacho, quien no estuvo nominado, y en su lugar escogió a Desiré Doué, el delantero del PSG, quien para la ‘Pulga’ fue el segundo mejor futbolista sub 21 de la temporada, tan solo por detrás de Lamine Yamal.

Cristiano Ronaldo no votó en el Premio Kopa

El astro portugués, cinco veces ganador del Balón de Oro, tomó la decisión de no votar para el Trofeo Kopa. El motivo de esto es que desde hace tiempo se pronunció en contra de este galardón y afirmó que están perdiendo credibilidad por sus respectivos ganadores.

“Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios”, comentó en 2024 luego de la gala del The Best.

Los votos del periodista argentino Ezequiel Fernández Moores

Fernández Moores fue el encargado de representar los votos argentinos en esta edición. Dentro de su top 10, incluyó en la sexta posición a Alexis Mac Allister, el delantero del Liverpool, quien en la votación final terminó en la 22° ubicación, por debajo de Lautaro Martínez, que quedó 20°.

En la primera ubicación eligió a Ousmane Dembélé. Luego, completó su podio con Vitinha (2°) y Lamine Yamal (3°), mientras que el top 10 quedó conformado por Pedri (4°), Mohamed Salah (5°), Alexis Mac Allister (6°), Raphinha (7°), Cole Palmer (8°), Harry Kane (9°) y Kylian Mbappé (10°).

