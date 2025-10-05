Es tendencia:
LALIGA

Por qué no juegan Lamine Yamal ni Raphinha hoy en Barcelona vs. Sevilla por LALIGA

El club blaugrana viaja a Andalucía en busca de recuperar la punta de la liga sin sus dos máximas figuras en la delantera.

Por Germán Celsan

Este domingo 5 de octubre, Barcelona será visitante de Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán en un enfrentamiento válido por la octava fecha de LALIGA. El club culé llega como escolta del Real Madrid y con un triunfo se pondrá nuevamente en la cima de la tabla, aunque para hacerlo deberá vencer al equipo de Matías Almeyda sin sus dos grandes figuras: Lamine Yamal y Raphinha.

Por qué no juegan Lamine Yamal y Raphinha vs. Sevilla

La ausencia de Lamine Yamal y Raphinha del partido entre Barcelona y Sevilla se debe a que ambos futbolistas están lesionados. El brasileño lleva apartado de las canchas desde que se marchó a los 65 minutos de juego el fin de semana pasado en el triunfo por 3 a 1 ante el Real Oviedo. Se perdió el partido vs. PSG y se espera que esté al menos otras dos semanas sin jugar.

En el caso de Lamine Yamal, el Barcelona lanzó un comunicado el viernes, en el que se informó que el extremo español se resintió de la lesión en la zona púbica que arrastraba desde comienzos de septiembre y que le había impedido jugar varios partidos. Ante esto, será baja vs. Sevilla y tampoco estará en la convocatoria de España para la Fecha FIFA de octubre.

Otros dos habituales titulares también serán baja en el Barcelona para el partido en tierra andaluz, ya que su arquero, Joan García, y el mediapunta Fermín López también se encuentran lesionados. Esto abrió lugar a las convocatorias de Kochen y Eder Aller, dos jóvenes de La Masía, para acompañar a Szczesny en el arco y de Dro y Toni Fernández en el mediocampo y ataque.

Hansi Flick optará entonces por una alineación con varias alternativas, aunque sigue teniendo un ataque potente con las opciones de Ferrán Torres y Marcus Rashford para acompañar a Lewandowski y suplir las ausencias de Lamine y Raphinha. Dani Olmo es un buen futbolista para ocupar el puesto de mediapunta y el arco está bien cubierto con el experimentado Szczesny.

Las formaciones de Barcelona vs. Sevilla

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Frenkie De Jong, Dani Olmo; Marcus Rashford, Robert Lewandowski, Ferrán Torres. DT: Hansi Flick

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow; Alexis Sánchez, Rubén Vargas, Isaac Romero. DT: Matías Almeyda

Tabla de posiciones de LALIGA

Germán Celsan

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

