Es figura de Borussia Dortmund y con su novia rapera tendrá que pagar 7500 euros por día para no ir a la cárcel por tenencia de armas

En las últimas horas, toda Alemania quedó consternada por la situación que le tocó vivir a Karim Adeyemi y su novia, la rapera Loredana Zefi. Y es que la policía local denunció al delantero de Borussia Dortmund y a la artista nacida en Lucerna por posesión de armas.

Se constató que la situación ocurrió hace más de un año, donde le encontraron dos armas cuya adquisición, posesión y porte constituyen delitos en Alemania: un puño americano y una pistola de electrochoque. Y luego de tres meses de investigación, Bild publicó el castigo.

El delantero de Borussia Dortmund, junto con su pareja, poseen una multa por 450.000 euros, y por la que se acordó un total de 60 pagos diarios de ​7.500 euros. De esta manera, el futbolista que también pertenece a la Selección de Alemania evitó ir a la cárcel y dentro de su prontuario no contará con antecedentes penales.

Mientras el ariete de 23 años nacido en Múnich guarda silencio, fue su representante, Jorge Mendes, quien dialogó con el prestigioso periódico alemán que dio a conocer la información, donde reveló que ​ambos artículos procedían de una ‘caja misteriosa’ encargada a través de la red social TikTok.

En medio de esta situación, sí hubo un comunicado del elenco teutón: “Nuestro club siempre se toma en serio las acusaciones penales y las utiliza como una oportunidad para discutirlas con sus empleados, respetando las obligaciones de confidencialidad”, exclamaron.

Karim Adeyemi, delantero de Borussia Dortmund. (IMAGO)

