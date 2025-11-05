Es tendencia:
El gol de Alejandro Garnacho para Chelsea vs. Qarabag por la Champions League

Con un potente remate de zurda, el delantero argentino marcó el empate parcial de su equipo ante Qarabag.

Por Marco D'arcangelo

Alejandro Garnacho celebra su gol para Chelsea.
Alejandro Garnacho celebra su gol para Chelsea.

Por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, Chelsea empató 2 a 2 en su visita a Qarabag y llegó a los siete puntos en el certamen, por lo que no se pudo meter dentro de los primeros ocho, que clasifican directamente a los octavos de final.

Tras comenzar ganando a través del brasileño Estevao, el elenco londinense aguantó poco la ventaja y en una ráfaga de 10 minutos en el primer tiempo, el equipo local se lo dio vuelta con los goles de Andrade y Jankovic, de penal, para irse en ventaja al complemento.

En la segunda mitad, los dirigidos por Enzo Maresca llegaron a la igualdad gracias al delantero argentino Alejandro Garnacho. El ex Manchester United, condujo una contra por la banda izquierda, intentó dar un pase y el balón le quedó de nuevo, por lo que se acomodó y remató cruzado, de zurda.

Este es el primer tanto que marca el delantero de 21 años en la actual edición de la Champions League en tres presentaciones, ya que no sumó minutos en la última presentación de su equipo, que terminó con goleada 5 a 1 ante Ajax como local.

Además, es el segundo gol que convierte con la camiseta de Chelsea en 9 presentaciones. El anterior, fue por la Premier League, en la derrota de su equipo sobre la hora ante Sunderland por 2 a 1 en Stanford Bridge.

Desde su llegada al elenco londinense en el último mercado de pases, el argentino inició de menos a más, ya que arrancó como suplente, y con el correr de los partidos se ganó la titularidad. Tal es así que estos dos tantos los marcó en los últimos tres encuentros que disputó.

