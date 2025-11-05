Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

A puro empuje, el gol de Lautaro Martínez en Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League 2025-2026

El delantero argentino sigue haciendo historia con la camiseta del Nerazzurri y destrabó el resultado ante los kazajos.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Lautaro Martínez celebra su gol ante Kairat Almaty.
© Getty ImagesLautaro Martínez celebra su gol ante Kairat Almaty.

A Inter de Milán le estaba costando muchísimo poder destrabar el resultado frente a Kairat Almaty por la fecha 4 de la UEFA Champions League 2025-2026, pero sobre el final de la primera etapa apareció el gran goleador y capitán que tiene el elenco comandado por Cristian Chivu, el argentino Lautaro Martínez.

El Nerazzurri no dejaba de buscar la apertura del marcador. Incluso, a instancias del VAR, le anularon un penal a los italianos. Pero con muchísimo empuje y tras varios rebotes, el Toro infló la red con un remate muy fuerte con su pierna derecha.

La jugada comenzó bajo los pies de Federico Dimarco, que envió un centro pasado y que Martínez no pudo capturar con su cabeza. Pero por el andarivel opuesto apareció el neerlandés Denzel Dumfries para volver a elevar el balón hasta la cabeza de Pio Esposito, y tras el rebote, sacudió el campeón del mundo en Qatar 2022.

A raíz de este tanto, el atacante bahiense surgido de las inferiores de Racing Club alcanzó los 160 goles con la camiseta de Inter, además de que logró los 25 tantos en el certamen europeo. Como si fuese poco, sigue escalando en la tabla de los máximos artilleros de la institución italiana, donde se encuentra a 124 anotaciones del mítico Giuseppe Meazza, que lidera con 284 festejos.

Tweet placeholder

Los próximos partidos de Inter de Milán

  • Serie A: domingo 9 de noviembre, 16:45, Inter vs. Lazio
  • Serie A: domingo 23 de noviembre, 16:45, Inter vs. Milan
  • Champions League: miércoles 26 de noviembre, 17:00, Atlético de Madrid vs. Inter
Publicidad
El insólito comentario de Gareth Bale sobre su histórico gol en la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool

ver también

El insólito comentario de Gareth Bale sobre su histórico gol en la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool

Es defensor central, metió el gol del año en la Champions League corriendo 80 metros y su DT lo comparó con Messi: “Fantástico”

ver también

Es defensor central, metió el gol del año en la Champions League corriendo 80 metros y su DT lo comparó con Messi: “Fantástico”

Tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Fue verdugo de River en el Mundial de Clubes, le mete presión a Lautaro Martínez y recibió un premio en Italia
Fútbol europeo

Fue verdugo de River en el Mundial de Clubes, le mete presión a Lautaro Martínez y recibió un premio en Italia

Fue campeón de Champions con Inter, tuvo un polémico pase directo a Milan y lo expulsaron de un Mundial por fumar marihuana
Fútbol Internacional

Fue campeón de Champions con Inter, tuvo un polémico pase directo a Milan y lo expulsaron de un Mundial por fumar marihuana

Josep Martínez atropelló y asesinó a un anciano en silla de ruedas
Fútbol europeo

Josep Martínez atropelló y asesinó a un anciano en silla de ruedas

Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River
Fútbol Argentino

Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo