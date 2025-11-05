A puro empuje, el gol de Lautaro Martínez en Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League 2025-2026

A Inter de Milán le estaba costando muchísimo poder destrabar el resultado frente a Kairat Almaty por la fecha 4 de la UEFA Champions League 2025-2026, pero sobre el final de la primera etapa apareció el gran goleador y capitán que tiene el elenco comandado por Cristian Chivu, el argentino Lautaro Martínez.

El Nerazzurri no dejaba de buscar la apertura del marcador. Incluso, a instancias del VAR, le anularon un penal a los italianos. Pero con muchísimo empuje y tras varios rebotes, el Toro infló la red con un remate muy fuerte con su pierna derecha.

La jugada comenzó bajo los pies de Federico Dimarco, que envió un centro pasado y que Martínez no pudo capturar con su cabeza. Pero por el andarivel opuesto apareció el neerlandés Denzel Dumfries para volver a elevar el balón hasta la cabeza de Pio Esposito, y tras el rebote, sacudió el campeón del mundo en Qatar 2022.

A raíz de este tanto, el atacante bahiense surgido de las inferiores de Racing Club alcanzó los 160 goles con la camiseta de Inter, además de que logró los 25 tantos en el certamen europeo. Como si fuese poco, sigue escalando en la tabla de los máximos artilleros de la institución italiana, donde se encuentra a 124 anotaciones del mítico Giuseppe Meazza, que lidera con 284 festejos.

Los próximos partidos de Inter de Milán

Serie A: domingo 9 de noviembre, 16:45, Inter vs. Lazio

Serie A: domingo 23 de noviembre, 16:45, Inter vs. Milan

Champions League: miércoles 26 de noviembre, 17:00, Atlético de Madrid vs. Inter

