Quedó libre de River, le dejó una millonada por su reciente transferencia y acaba de debutar con gol tras asistencia del Colo Barco

El delantero surgido del Millonario hizo su estreno en las redes con Racing de Estrasburgo.

Por Bruno Carbajo

En Racing de Estrasburgo parece estar naciendo una sociedad argentina que ilusiona. Valentín Barco, ya consolidado como figura en Francia, empieza a encontrar en Joaquín Panichelli a un socio ideal. El delantero surgido en River, flamante refuerzo del conjunto galo, tuvo un estreno soñado: debut oficial, gol agónico para sellar la victoria 1-0 ante el Metz y un guiño de entendimiento con el Colo.

Cuando el reloj marcaba los 85 minutos y el duelo frente al Metz parecía encaminarse a un empate sin goles, Barco tomó la pelota en tres cuartos de cancha y, fiel a su estilo, dio un pase al espacio que rompió líneas, dejando a un compañero en posición de desborde. El centro encontró a Panichelli, que apareció en soledad dentro del área para conectar un cabezazo letal.

No obstante, la influencia del ex Boca fue mucho más allá de la jugada previa al gol: fue el líder en duelos ganados y el segundo jugador con más recuperaciones del encuentro, sumado a ciertas pinceladas de su desequilibrio para marcar diferencias de mitad de cancha en adelante. Por su parte, Panichelli no pudo pedir un estreno mejor.

El vínculo de Panichelli con River

Detrás de este presente hay también una historia que conecta con el fútbol argentino. Vale recordar que Joaquín Panichelli dio sus primeros pasos futbolísticos en las inferiores de River, donde no llegó a debutar en Primera y terminó marchándose libre tras no renovar su contrato bajo la conducción de Martín Demichelis. Desde allí se instaló en el Deportivo Alavés y luego se destacó en el Mirandés, de la Segunda de España, donde convirtió 21 goles en 44 partidos. Su explosión lo catapultó a Francia, con un traspaso que se cerró en 16 millones de euros por cinco temporadas.

Incluso, River terminó celebrando su transferencia: gracias a un gesto del propio jugador, que le cedió al club un 20% de sus derechos económicos como reconocimiento por su formación, el Millonario se quedó con 3,2 millones de euros frescos en este mercado de pases. Un ingreso inesperado que hoy se combina con la ilusión que genera en Francia el flamante socio del Colo Barco.

