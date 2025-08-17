Ni Boca ni Lanús: Toto Salvio sorprendió a todos revelando con qué equipo se siente más identificado

Eduardo Salvio supo ser una de las figuras de Boca de los últimos años. Siendo confeso hincha del club, cosechó cuatro títulos locales durante su estadía entre 2019 y 2022, cuando se marchó en condición de libre a Pumas de México. Hoy, de regreso en el fútbol argentino con la camiseta de Lanús, donde comenzó su carrera, el delantero sorprendió al revelar que el club con el que más identificado se siente se encuentra en el exterior.

En una entrevista con el youtuber Ezzequiel, el Toto fue consultado al respecto y no titubeó. “Benfica“, respondió. Y a pesar de pasar por alto a la institución de sus amores y aquella en la que se crió futbolísticamente, es cierto que Salvio logró dejar una huella imborrable en Las Águilas.

Salvio disputó nueve temporadas con el elenco portugués. Durante aquellos años, jugó 266 partidos, marcó 62 goles y asistió en 56 oportunidades, sumado a que levantó la elevada cifra de 14 títulos. A nivel futbolístico, además, alcanzó uno de los picos más altos de su carrera, nivel que le permitió ser convocado con la Selección Argentina al Mundial de Rusia 2018.

Incluso, el Toto ya había demostrado su estrecho vínculo con Benfica en la pregunta anterior, cuando respondió los clubes en los que nunca jugaría. “River, Banfield y Porto, está al mismo nivel que los otros“, admitió, en lo que pudo interpretarse como un nuevo guiño a los equipos que marcaron su carrera.

Por fuera del fútbol argentino y Portugal, vale recordar que Salvio también tuvo un paso por Atlético de Madrid entre 2009 y 2011, donde supo ocupar un rol importante en los comienzos de la era del Cholo Simeone. Luego tuvo aquella travesía en México, entre su salida de Boca y su retorno a Lanús. Con Pumas logró convertirse en su capitán y lució la número ’10’, pero, al igual que en el Colchonero, su corazón no habría alcanzado a arroparlo en plenitud.

El mejor momento de Salvio en Boca y la razón por la que se marchó libre

Durante los tres años que vistió de xeneize, Salvio hizo 19 goles y siete asistencias en 70 partidos. Varios de ellos fueron vitales en partidos de Copa Libertadores o para conseguir un triunfo el torneo doméstico. Y al recordar su paso, reconoció cuál fue el momento que recuerda con mayor cariño. “Haber ganado el partido contra Gimnasia que nos dio el campeonato (Superliga 2019/20) fue increíble. Por cómo se dio, fue el último partido de Diego, fue un día que obviamente nunca me lo voy a olvidar“, expresó.

El paso de Salvio por el club se vio empañado cuando optó por marcharse como agente libre a mediados de 2022, en plena llave de octavos de final contra Corinthians por la Libertadores. Sobre la razón que lo impulsó a tomar esa decisión, contestó: “Sinceramente no habíamos llegado a un arreglo de renovación y fue por eso. Nada más“.

