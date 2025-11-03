Lionel Scaloni estará informando en las próximas horas su lista de convocados para el amistoso que la Selección Argentina afrontará con Angola en Luanda (capital del país africano), a disputarse el próximo viernes 14 de noviembre. Y tal como sucedió en los últimos dos llamados, se espera que siga probando futbolistas con el fin de dar con la mayor cantidad de opciones posibles para conformar la nómina con la que se presentará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En ese sentido, hace algunos días trascendió que el entrenador del combinado albiceleste estaba evaluando el retorno de Paulo Dybala y Alejandro Garnacho, todo en pos de darles la oportunidad ante posibles ausencias -ya sea para dar descanso o porque tienen compromisos con sus clubes, tales son los casos de los representantes de Boca y River- que se pueden llegar a dar con aquellos que se sabe que tienen un lugar asegurado.

Sin embargo, a Lionel Scaloni se le quemaron los papeles este domingo 2 de noviembre. Por lo menos, con uno de los que pensaba hacer regresar. Se trata puntualmente de Paulo Dybala, quien sufrió una molestia muscular en el partido que disputó por la fecha 10 de la Serie A con la Roma frente al AC Milan en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro.

La Joya pateó un penal a 10 minutos del final, para lo que podría haber sido el empate para la Loba que terminó perdiendo 1 a 0 (y dejando pasar así la chance de ser el único líder de la tabla, ante el empate 0 a 0 del Napoli con el Como 1907). Pero el haber fallado su ejecución no fue la peor noticia para el cordobés, sino el hecho de haber sentido una dolencia en el muslo que, según su entrenador en el equipo de la capital italiana, ya lo descarta para los dos compromisos que se le aproximan.

“La lesión pesa incluso más que el penalti. Podrá recuperarse después del parón. Es la mayor baja de la noche”, dijo Gian Piero Gasperini, que de esta forma aclara que Paulo Dybala no podrá estar contra el Rangers de Escocia este jueves 6/11 por la Europa League ni con Udinese por la liga italiana el domingo 9, y que recién podrá estar a disposición tras la fecha FIFA (del 10 al 18 de noviembre).

¿Paulo Dybala quedó descartado para la Copa del Mundo 2026?

El panorama para decir presente en la Copa del Mundo 2026 está cada vez más difícil para Paulo Dybala. Por empezar, hace más de un año que no juega con la Selección Argentina. La última vez fue en septiembre del 2024, cuando participó 11 minutos vs. Chile en Buenos Aires (convirtió uno de los goles de la victoria 3 a 0) y 5 vs. Colombia en Barranquilla.

Y ahora, cuando parecía que tenía la chance de retornar y pelear un espacio desde adentro, le surgió la lesión que le priva estar en la citación que se va a desarrollar bajo el contexto de una prueba, puesto que en marzo la idea de Lionel Scaloni es la de ya tener conformado el plantel con el que irá al certamen que se desenvolverá en Norteamérica.

