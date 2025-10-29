El Real Madrid superó el partido con el Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, el escollo que sabía que podía complicarlo para el resto de la temporada si lo llegaba a perder, puesto que ya cargaba con el antecedente reciente de la dura derrota por 5 a 2 ante el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.

Pero lo cierto es que ganó y ya se posiciona como el máximo candidato para quedarse con LaLiga, más allá de que restan 28 partidos. Es que el elenco merengue le sacó una distancia de cinco puntos al Barça, ventaja significativa de prácticamente dos partidos. Y además, en la Champions League, es uno de los cinco equipos con puntaje ideal (suma 9 unidades al igual que el PSG, Bayern Munich, Inter de Milán y Arsenal).

Con lo cual, todo debería ser color de rosas para Xabi Alonso y los futbolistas. No obstante, esto no es así. Por lo menos, de esta forma lo reportan varios medios europeos, principalmente, The Athletic, que señala que hay y hubo algunas prácticas y decisiones del entrenador que mantiene molestos a sus dirigidos.

”Cuando Xabi Alonso llegó como entrenador del Real Madrid en junio, se encontró con un vestuario acostumbrado a prácticas que, en su opinión, no eran las mejores para un equipo de fútbol, ​​tras cuatro años bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Fuentes cercanas al cuerpo técnico de Alonso afirmaron que se habían arraigado ‘muchos malos hábitos”’, apunta la sección deportiva de New York Times.

Además, resalta que los futbolistas están fastidiosos por el poco lugar que se les da a sus opiniones: ”Los jugadores están molestos al descubrir que ahora tienen poca libertad para expresar sus cualidades en el campo, contrastando el enfoque más exigente y rígido de Alonso respecto al estilo de Ancelotti. ‘Algunos de ellos han ganado tanto sin hacer estas cosas que, cuando se les han impuesto, se han quejado’, dijo una de las fuentes”.

Y eso no es todo. Aparentemente, los jugadores filtraron mayores características de cómo sería Xabi con ellos: ”La impresión que los jugadores tienen de Alonso es que es distante e inaccesible, en contraste nuevamente con Ancelotti, que era muy popular en el grupo. ‘Se cree Pep Guardiola, pero por ahora solo es Xabi‘, dijo una persona cercana a un jugador veterano del Madrid”.

Con este panorama, Franco Mastantuono, que perdió terreno en las últimas semanas, podría reaparecer entre las principales opciones de Xabi. Eso sí, tendrá que aprovechar las chances que le den para sostenerse en la vertiginosa formación del Real Madrid, en la que cualquiera puede entrar o salir.

¿Cuándo juega el Real Madrid con el Valencia?

El Real Madrid retoma la acción este sábado, 1 de noviembre, en el Santiago Bernabéu contra el Valencia CF (21:00h CET) en la jornada 11 de LaLiga. El objetivo es claro: mantener la senda de la victoria antes de poner rumbo a Anfield, para su compromiso del martes 4 ante el Liverpool por la Champions League.

