La decisión de Real Madrid tras el pedido de disculpas de Vinícius con omisión a Xabi Alonso

Tres días después de hacer evidente su fastidio por haber sido reemplazado por Xabi Alonso durante el clásico que terminó con victoria de Real Madrid 2-1 sobre Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, Vinícius ofreció sus disculpas públicas a través de un comunicado en el que sin embargo omitió al entrenador, lo que promete hacer crecer las tensiones que existen entre ambos desde el inicio de la temporada.

Al brasileño no le ha sentado bien perder la condición de “indiscutible” de la que gozaba con Carlo Ancelotti y ya lo ha hecho notar más de una vez ante la acumulación de partidos en los que le tocó esperar su oportunidad en el banco de suplentes o ser reemplazado antes de lo que él mismo consideraba oportuno.

Hace algunas semanas, de hecho, Xabi Alonso había reconocido en conferencia de prensa que no era el mejor momento para dialogar personalmente con Vini por no encontrarlo con buena predisposición y tras su plantón en el clásico dijo que se debía ese diálogo en el vestuario.

“Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades dentro de la plantilla y hay que saber tratarlas de manera distinta, pero con la misma exigencia y respeto. Así lo haremos. Ahora disfrutaremos y, en su momento, hablaremos dentro del vestuario”, fueron las palabras del DT.

Las disculpas de Vinícius en X.

Este miércoles, Vinícius compartió un pedido de disculpas desde su cuenta de X, extensivo a todos menos al entrenador, omisión que cuanto menos resultó curiosa. “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente“, escribió.

Y se justificó: “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

La decisión de Real Madrid en pleno cortocircuito de Vinícius con Xabi Alonso

Más allá que en el club no gustó el episodio de tensión entre el jugador brasileño y el entrenador español por considerar que opacó en parte la gran victoria en el clásico ante Barcelona, la dirigencia valoró el nivel y la actitud con la que Vinícius afrontó tan trascendental encuentro y estaría convencida de prolongar el vínculo con el jugador por varios años más.

Según avanzó el periodista Anton Meana en El Larguero, de Cadena SER, Real Madrid pasará de los chispazos del brasileño con el DT y le ofrecerá una renovación de contrato hasta 2030, cumpliendo con algunas de las exigencias del propio Vini que habían dejado estancadas las negociaciones en el pasado.

