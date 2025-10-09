En la previa de una nueva doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, que tendrá a la Selección de Portugal enfrentando a Irlanda y Hungría en condición de local, Roberto Martínez destacó el compromiso de Cristiano Ronaldo con el equipo y su ambición por poder defender la camiseta de su país en la sexta Copa del Mundo de su carrera.

“En mi carrera he trabajado con muchos genios, todos tienen una mentalidad de élite, pero con Cristiano, él nunca pierde el hambre. Normalmente, cuando un jugador gana algo, a la mañana siguiente no tiene el mismo hambre. No he visto eso con Cristiano. Con él, el día siguiente es una oportunidad para ser mejor y volver a ganar. Esto es único“, expresó el entrenador del seleccionado luso.

Habiendo ganado los dos partidos de Eliminatorias que disputó en la Fecha FIFA de septiembre, Portugal lidera el Grupo F y tiene la oportunidad de sellar este mismo mes su clasificación al Mundial de 2026, que de no mediar imprevistos sería el sexto en la carrera del crack que brilló con la camiseta del Real Madrid y que actualmente milita en el Al Nassr de Arabia Saudita.

Para el certamen internacional FIFA que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Cristiano Ronaldo tendrá ya 41 años, pero Roberto Martínez no cree que la edad vaya a ser algo que lo limite. Por el contrario, apuntó a su don de líder, a su inventiva para tener siempre algo que aportar al equipo y a un legado que será eterno.

Cristiano y Bob Martínez celebran la conquista de la última Nations League.

“Ha tenido una carrera de 20 años. No es el mismo futbolista ahora que era antes, pero siempre encuentra la manera de ser útil. Es un punto de referencia para los demás. Su amor por el fútbol y por representar a su selección se puede ver perfectamente. Ha jugado más de 200 partidos y continua siendo un ejemplo. Será recordado para siempre“, aseguró el DT.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo en los Mundiales

Cristiano Ronaldo tiene como gran cuenta pendiente el poder ganar un Mundial con la Selección de Portugal, lo que en realidad es una deuda histórica del fútbol luso que tuvo su mejor producción en la Copa del Mundo que se disputó en Inglaterra en 1966, liderada por Eusebio y quedándose con la medalla de bronce.

Para el crack que actualmente defiende la camiseta de Al Nassr, la mejor participación fue en el Mundial de Alemania 2006, el primero de su carrera, en el que alcanzó las semifinales en las que cayó con Francia y quedó relegado a la cuarta posición tras perder también el partido por el tercer puesto ante el seleccionado local.

En Sudáfrica 2010 y Rusia 2018 Cristiano y Portugal fueron eliminados en octavos de final y avanzaron hasta cuartos en Qatar 2022, instancia en la que fueron derrotados por Marruecos. Su peor producción fue en Brasil 2014, certamen en que el seleccionado luso no superó la fase de grupos.

Publicidad

Publicidad

A título personal, disputó un total de 22 partidos en Mundiales de FIFA, en los que aportó ocho goles y tres asistencias. Su mejor producción goleadora fue en Rusia 2018, con un total de cuatro.