Scaloni, muy atento: la decisión final de Aston Villa con Dibu Martínez tras la polémica por el pase caído a Manchester United

En el mercado de pases que acaba de concluir en el continente europeo, Emiliano “Dibu” Martínez estuvo solamente a un paso de abandonar las filas de Aston Villa para recalar en un peso pesado de la Premier League de Inglaterra como Manchester United. Sin embargo, a último momento, los Diablos Rojos bajaron el pulgar y se inclinaron por otra opción.

Esto, teniendo en cuenta que el oriundo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, ejerció una gran presión para cambiar de aires, generó que Unai Emery, director técnico de los Villanos, se mostrara algo molesto con la situación. Incluso esto generó una movilización por parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

¿El motivo? La posibilidad de que el campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022 quedara “colgado” y sin ver acción, justo en la temporada previa a la Copa del Mundo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. De todas maneras, este miércoles hubo una noticia muy importante con respecto a su futuro.

Sucede que los de la ciudad de Birmingham le pusieron punto final al misterio y confirmaron la lista de convocados para afrontar una nueva edición de la UEFA Europa League. Y, finalmente, el arquero de 33 años de edad recién cumplidos y formado en las divisiones inferiores de Independiente está presente en la mencionada nómina.

Emiliano Martínez estuvo a un paso de Manchester United. (Foto: Getty)

Tras tejerse una telaraña repleta de dudas sobre el papel que tendría Martínez en la próxima campaña de Aston Villa, el propio entrenador español tomó la determinación contundente de no apartarlo y de seguir contando con sus servicios. Lógicamente, ahora habrá que esperar para ver si sigue siendo titular o si tendrá que correr desde atrás.

Publicidad

Publicidad

Paralelamente, un compatriota de Dibu Martínez que también supo integrar convocatorias de la Selección Argentina como Emiliano Buendía también fue incluido por Emery en el listado para disputar el certamen continental. El volante ofensivo buscará volver a tener un rol protagónico para meterse en la órbita de Scaloni.

No es un detalle menor que Aston Villa culminó en la sexta colocación de la pasada temporada de la máxima categoría del fútbol inglés, lo cual le otorgó un pasaje directo hacia la Fase de Liga de la Europa League. Por ende, es uno de los serios candidatos a llegar bien lejos e incluso luchar por el importante título continental.

La lista de Aston Villa para la Europa League

Los convocados para disputar la Europa League. (Foto: Aston Villa)

Publicidad

Publicidad

ver también Alarma en River por la preocupante sentencia sobre el futuro de Franco Armani: “Se retira en Atlético Nacional”