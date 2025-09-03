Se fue de Boca por patria potestad, fue convocado a la Selección Argentina y un campeón de Europa lo compró por una irrisoria cifra

En enero de 2024, Boca se encontró con una mala noticia debido a que Francisco Baridó, una de las máximas promesas de sus divisiones inferiores se marchó con el pase en su poder a través de la patria potestad, y así se convirtió en nuevo refuerzo del equipo Sub 17 de la Juventus.

Tras poco más de un año y medio en el elenco de Turín, el mediocampista ofensivo que ya fue convocado a la Selección Argentina Sub 17 para jugar el Sudamericano de la categoría, tendrá un nuevo desafío en su carrera, debido a que en el cierre del mercado de pases el Napoli le compró su pase.

Según lo informado por el periodista Nahuel Soñora, el último campeón de la Serie A fichó a Baridó y le compró su pase a la Juventus a cambio de 800.000 euros, una cifra baja en el mercado. Ahora, el futbolista categoría 2008, se sumará al equipo Sub 20 del club napolitano.

A lo largo de la última temporada, Baridó disputó 19 partidos con el elenco juvenil de la Vecchia Signora, en los que convirtió ocho goles y aportó nueve asistencias. Además, tan solo vio una tarjeta amarilla y no fue expulsado en los 1.353 minutos que estuvo en cancha.

Baridó podría disputar el Mundial Sub 17

Por otro lado, de cara al Mundial Sub 17 que se disputará en noviembre de este año en Qatar, el mediocampista ofensivo podría ser convocado por Diego Placente. Para esto, además deberá tener el visto bueno del Napoli para ser cedido, ya que no están obligados a darlo.

En este torneo, el elenco comandado por Placente formará parte del Grupo D, en donde se enfrentará a Bélgica, Túnez y Fiyi. Debido a que el Mundial cuenta con 48 participantes, los dos primeros de la zona pasarán de ronda, así como también los 8 mejores terceros.

En el último Sudamericano Sub 17, Baridó estuvo presente en cuatro de los seis partidos que disputó la Selección Argentina, que terminó en el sexto puesto y logró la clasificación al certamen. En el mismo, no convirtió goles ni aportó asistencias.

