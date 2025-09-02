Ganó un Balón de Oro y es uno de los mejores jugadores del mundo, pero se defendió por el mal momento de su equipo: “No soy Messi”

Pese a tener uno de los presupuestos más altos del mundo, a contar con Josep Guardiola en el banco de suplentes y a disponer de un plantel plagado de estrellas, Manchester City no terminó nada bien la pasada temporada y tampoco comenzó de la mejor manera la actual campaña. Por ende, las críticas están a la orden del día.

Los Ciudadanos vienen de no ganar ningún título importante en el curso 2024/2025 y arrancaron la presente temporada venciendo a Wolverhampton Wanderers pero perdiendo tanto con Tottenham Hotspur como con Brighton. Como consecuencia de ello, los cuestionamientos recayeron sobre todos los protagonistas y Rodri no fue la excepción.

Así las cosas, el ganador del último Balón de Oro y con pasado en Villarreal y Atlético de Madrid rompió el silencio y se defendió de manera categórica. De hecho, el mediocampista de 29 años de edad sorprendió a propios y extraños recurriendo a Lionel Messi para explicar que no puede revertir la historia por su cuenta.

“No soy Messi, no voy a volver y hacer que el equipo gane una y otra vez. Esto es un trabajo colectivo: cuando ganamos, ganamos todos. Cuando se ganaba, necesitaba a todos los compañeros. Es una cuestión de todos”, manifestó el 57 veces internacional con el seleccionado español absoluto, quien volvió luego de una severa lesión.

Rodri, figura de Manchester City.

“Tengo que recuperarme y alcanzar mi mejor nivel. Por volver, no vamos a ganar. Esto es un deporte colectivo y espero que tras el parate de la fecha FIFA estemos mucho mejor”, continuó exteriorizando, sin pelos en la lengua, quien es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores del globo terráqueo en la actualidad.

“Nos falta algo, esa es la realidad. Con los cambios y los nuevos refuerzos, es difícil, pero estas no son excusas. Aprovecharemos el descanso para despejar la mente y volver más fuertes”, indicó quien, apoyado en sus extraordinarios rendimientos, supo consolidarse como una pieza absolutamente fundamental para Manchester City.

“Necesitamos mirarnos a nosotros mismos para recuperar el nivel de antes. Algunos de los errores que cometemos, son errores de niños”, culminó el oriundo de la ciudad de Madrid, exponiendo una fuerte autocrítica que, sin ningún tipo de dudas, busca marcar un antes y un después y generar un quiebre para recuperar la mejor versión.

Los números de Rodri en Manchester City

Desde su desembarco en Manchester City a mediados de 2019, Rodrigo Hernández Cascante ha logrado acumular 26 anotaciones al cabo de 267 compromisos de carácter oficial. Además, formó parte de la conquista de 12 títulos de carácter oficial.

La cotización actual de Rodri

Según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, Rodri cuenta actualmente con un valor de mercado de nada más ni nada menos que 110 millones de euros.

