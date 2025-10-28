Es compañero de Enzo Fernández en Chelsea, cuesta 35 millones y podría condicionar el futuro de otro titular de la Selección Argentina

Chelsea está atravesando una floja campaña en la Premier League, pese a que Enzo Fernández, una de las principales figuras de la Selección Argentina, trata de sacar adelante al plantel comandado por Enzo Maresca. Ahora que se viene la visita a Wolverhampton, intentarán volver a sumar de a tres, algo que no consiguen desde la goleada ante Ajax, en la Champions League.

Si bien aún restan varias jornadas para que finalice la primera etapa del certamen inglés, los directivos de Chelsea empiezan a planificar el mercado de pases que se llevará a principios del próximo año. A lo largo del último tiempo, aparecieron diferentes nombres para arribar al equipo, como así también para emigrar.

En este caso, el que tiene serias chances de emigrar a cambio de 35 millones de euros, que es el valor en el que está cotizado actualmente, es Malo Gusto. El lateral francés de 22 años, que es un habitual titular, aparece en la órbita de Juventus, según reportaron desde La Gazzetta dello Sport.

A pesar de que tiene como principal competidor a Reece James, el ex Olympique Lyonnais logró transformarse en una pieza fundamental para Maresca. Pero los italianos quieren llevárselo y así olvidarse de Nahuel Molina, quien aparecía en la órbita de la Vecchia Signora hacía muchísimo tiempo.

Malo Gusto, defensor de Chelsea. (Getty Images)

A pesar de que Molina tuvo la chance de marcharse desde Atlético de Madrid, ya que los directivos del conjunto español pretendían incorporar otro lateral derecho, terminó quedándose y, en el mercado venidero, no saldría. Por esa misma razón, apuntarían al nacido en Décines-Charpieu.

Cabe destacar que Igor Tudor debió improvisar con Pierre Kalulu, que naturalmente es marcador central, pero se reconvirtió para solucionar diferentes problemas en el armado del plantel bianconeri, que no cuenta con alternativas en el sector. Pese a ello, el arribo de Malo Gusto no sería nada sencillo.

Los juventinos no pasan por una buena situación económica, y como si fuese poco, desde Inglaterra no ven con buenos ojos desprenderse de un futbolista que tiene una gran proyección a futuro, y mucho menos en medio de la temporada. Incluso, no sería viable la opción de cederlo, aunque el presidente Gianluca Ferrero intentará desbloquear la negociación durante los próximos días.