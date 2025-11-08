Es tendencia:
Fue compañero de Cristiano Ronaldo, pero eligió a Messi como el mejor futbolista de la historia: “Para ser honesto”

Incluso después de haber coincidido con el portugués en Juventus, el italiano no pudo quitarle al astro argentino el privilegio de ponerlo a la vanguardia del fútbol mundial.

Por Juan Ignacio Portiglia

Durante la última de las tres temporadas en las que Cristiano Ronaldo defendió la camiseta de Juventus en la Serie A, después de decidir poner fin a un exitoso ciclo de nueve años como jugador del Real Madrid, compartió plantel con Federico Chiesa, quien llegó a Turín procedente de Fiorentina después de conquistar la Eurocopa de 2020 con la Selección de Italia.

El ahora futbolista del Liverpool vio al portugués anotar 36 goles en ese curso, en el que ambos celebraron la Coppa Italia, y luego despedirse para regresar al Manchester United. “He jugado con él y fue realmente increíble”, reconoció en una entrevista concedida a Sky Sport.

Sin embargo, Chiesa reconoció tener una debilidad especial por Lionel Messi, incluso sin haber tenido la suerte de disfrutarlo como compañero: “Cristiano y Messi son verdaderamente los mejores jugadores de la historia. Y para ser completamente honesto, tengo que decir que Leo Messi es el mejor futbolista de la historia”, aseveró.

El mediocampista italiano de 28 años, que no viene siendo tenido en cuenta por Gennaro Gattuso para el seleccionado que está disputando las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de 2026, llegó la pasada temporada a Liverpool, donde es compañero de Alexis Mac Allister.

Aunque tardó en hacerse un lugar en el equipo, lo que le valió disputar nada más que 14 partidos el curso pasado, ha encontrado mucho más lugar en la corriente temporada en la que ya acumula 11 encuentros, en los que aportó dos goles y tres asistencias.

El apoyo de los hinchas de Liverpool

Federico Chiesa se mostró muy agradecido con el apoyo que recibió de parte de los hinchas del Liverpool desde su arribo para hacer su primera experiencia en la Premier League, incluso durante los meses en que más le costó la adaptación a un fútbol completamente diferente del que se juega en la Serie A.

“Al principio, cuando llegué, me daba un poco de vergüenza porque cantaban por alguien que no estaba jugando. Pero lo aprecié mucho, y cuando empecé a jugar y llegaron los goles, como en los últimos meses, me alegré porque al final tuvo sentido. El apoyo ha sido increíble y estoy muy feliz. Es un verdadero honor jugar para una afición tan maravillosa“, manifestó.

Data clave

  • Federico Chiesa fue compañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus durante una temporada.
  • Chiesa llegó al Liverpool la pasada temporada y lleva 11 partidos este curso.
  • Federico Chiesa, de 28 años, es un mediocampista italiano que ganó la Eurocopa de 2020.
