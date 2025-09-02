Se supo qué libertades de Carlo Ancelotti le cortó Xabi Alonso al plantel de Real Madrid

Una nueva era ha iniciado en el Real Madrid, con la llegada de Xabi Alonso al banquillo merengue tras cuatro temporadas con Carlo Ancelotti al frente del equipo. Y si bien la forma de liderar del italiano le ganó dos premios de Entrenador del Año, Xabi Alonso llegó con sus propios ideales.

Siguiendo con lo mostrado en su paso por Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ha cortado varias libertades que tenía el plantel del Real Madrid, o al menos así lo señaló Dani Carvajal, capitan del plantel, en una reciente entrevista: “Cada entrenador tiene su metodología, son diferentes generaciones, con Ancelotti teníamos más libertad, llegábamos un poquito más tarde aunque se enfadaba. Xabi es más recto, con más disciplina“, le reconoció a COPE.

La ‘mayor libertad’ que daba Ancelotti fue sumamente efectiva en Real Madrid. (Getty)

La forma de liderar de Carlo Ancelotti le fue sumamente efectiva en esta segunda etapa en Real Madrid: dos Champions League, dos Copas Intercontinentales, dos Supercopas de Europa, dos Supercopas de España, dos títulos de LALIGA y una Copa del Rey se sumaron a su palmarés en sus 234 partidos al mando entre 2021 y 2025.

Xabi Alonso arribó tras sacar campeón de la Bundesliga al Bayer Leverkusen, en lo que fue el primer título en la historia del club en la primera división alemana. A su vez, también amasó otros dos títulos locales en la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania, mientras que llegó a la final de la Europa League.

Xabi Alonso llegó con una nueva forma de liderazgo al Real Madrid. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Puede que el Mundial de Clubes no haya resultado como Xabi Alonso o el Real Madrid hubieran deseado pero, de momento, sus formas están resultado en LALIGA. El merengue tuvo un inicio implacable, acumulando 3 victorias en 3 partidos y es líder absoluto junto al Athletic de Bilbao con 9 puntos, en la cima de la tabla de posiciones y con apenas un gol recibido.