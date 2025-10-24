Sevilla no volvió a sumar desde que goleó a Barcelona y Almeyda explotó contra sus jugadores: “Demasiados regalos”

La goleada 4-1 fuera de cualquier pronóstico que Sevilla le había propinado al Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán a inicios de mes, por la octava fecha de LaLiga de España, había dejado al equipo que conduce Matías Almeyda en puestos de clasificación a competiciones europeas, realidad muy diferente a los temores que marcaban el inicio de temporada para un club que en plena crisis económica e institucional parecía condenado a pelear por no descender.

Pero esa gran actuación ante uno de los mejores planteles de Europa, de la que el DT argentino había salido muy elogiado por los propios hinchas y la prensa, lejos de llenar de confianza a sus dirigidos parece haber conducido a una relajación que no les permitió sumar en las dos jornadas siguientes y terminó por hacer estallar al ex River en conferencia de prensa.

Tras caer 3-1 ante Mallorca como local la pasada jornada, Sevilla abrió este viernes la fecha 10 con derrota 2-1 como visitante de la Real Sociedad y Almeyda señaló que fueron errores propios los que terminaron marcando la diferencia en un encuentro de trámite muy igualado.

“Necesito tiempo de reflexión para volver a ver el partido. En el segundo tiempo fue mejor, más cerca de lo que buscábamos, por momentos en el primero también, pero otra vez un error nos vuelve a condicionar”, inició su explicación del DT con gesto adusto.

Almeyda estuvo muy crítico de lo hecho por sus futbolistas ante Real Sociedad.

En un claro mensaje a sus jugadores, agregó: “Creo que el partido de hoy fue parejo, pero los errores nos están condicionando mucho, si cuento los goles que encajamos son muchos errores, para defender una posición. Demasiados regalos en un fútbol que no permite y nadie regala nada”.

Y concluyó: “Entramos bien en el partido, luego empezamos a resbalarnos, a estar imprecisos, a equivocarnos en pases. Muchas ganas pero poca claridad. El segundo condiciona bastante. No nos alcanzó para tener una acción clara en la segunda parte. Esto se habla, se ve, se revisa y se repite. Hay que insistir sabiendo que no estamos en condiciones de regalar tantas cosas fáciles”.

¿Cuándo vuelve a jugar Sevilla?

El equipo que conduce Matías Almeyda tendrá rápido desquite porque este martes hará su estreno en la Copa del Rey enfrentando al Toledo, de Tercera División, desde las 17.00 en hora de Argentina. Ya por LaLiga, volverá a jugar el sábado primero de noviembre en una visita de alto riesgo al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.