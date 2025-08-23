Nadie lo tenía en los planes de Scaloni: el puesto que lo preocupa de la Selección para el Mundial tiene un nuevo candidato

Lionel Scaloni hizo oficial la prelista de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA a principios de esta semana, y en ella sorprendió un nombre por encima de cualquier otro. Claro, el DT del combinado albiceleste llamó a José Manuel López para que complemente las opciones de ataque que son una fija entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Esta lista de convocados no es una más, ya que será la última de Eliminatorias rumbo al próximo Mundial y la anteúltima de carácter oficial antes del inicio de la Copa del Mundo, debido a que de ahora en más solo quedarán amistosos y la Finalissima contra España en los menos de 300 días que restan para el certamen que se disputará en Norteamérica.

Y si bien Julián y Lautaro le traen tranquilidad a Scaloni para pelear el puesto de titular en el ataque argentino, la necesidad de conseguir un tercer centrodelantero es total para el entrenador pensando en quien puede ser el último atacante que integre la lista mundialista.

De momento, el de Pujato probó con Lucas Beltrán, Valentín Castellanos, Santiago Castro y otras tantas opciones, y para esta lista volvió a citar a Ángel Correa -de futuro incierto en la Selección tras su arribo a la Liga MX- y a José López, de Palmeiras.

El surgido de Lanús es uno de los goleadores del Verdao en la Copa Libertadores y el Brasileirao y hace tiempo está entre ceja y ceja de Scaloni. Para esta lista decidió llamar al completo delantero de 24 años. Ahora, quedará ver si el Flaco López queda en la nómina final cuando el DT realice el recorte, y de hacerlo, tendrá una oportunidad de oro para demostrar que puede sumar fichas para pelear su lugar en el Mundial del año próximo.

José López, delantero de Palmeiras que es la gran sorpresa de Scaloni

Además del puesto de ataque, otra posición que tiene en vilo al CT de Argentina es el puesto de mitad de cancha en lo que respecta a recambio. Paredes, Enzo y Alexis son tres fijas para la posición de 5, pero Scaloni sabe que los puede colocar en posiciones más de ataque a Fernández y Mac Allister, y es por ello que ha optado por llamar a jugadores como Alan Varela y Máximo Perrone.

En el tintero también aparecen Enzo Barrenechea y Nicolás Domínguez también en esta posición, y no hay que dejar afuera a Equi Fernández.

Repetimos lo que mencionamos el otro día: si no sucede nada extraño, Lionel Scaloni ya tiene 17 nombres adentro del Mundial. De acá a que comience la Copa, deberá cerrar los nueve jugadores restantes que integren la lista mundialista. Y para el puesto de 9 y el mediocentro, el DT prueba y prueba. ¿Encontrará dos nombres fijos más en esta fecha FIFA?

