Un grande de la Premier League ofertó 50 millones para fichar a Nico Paz: los detalles

Tottenham está interesado en el argentino e inició conversaciones formales.

Por Marco D'arcangelo

Nico Paz, jugador del Como 1907.
© Getty ImagesNico Paz, jugador del Como 1907.

Tras una primera gran temporada con la camiseta del Como 1907, el mediocampista argentino Nico Paz llamó la atención de grandes clubes del viejo continente, que posaron sus ojos en él de cara al actual mercado de pases con la intención de ficharlo para el curso 2025/26.

Después de que el Real Madrid decidiera no hacer uso de la opción de recompra que tiene a su favor, un importante equipo de la Premier League como lo es el Tottenham, se mostró fuertemente interesado en el futbolista de 20 años, y es por eso que realizó una oferta millonaria.

Según lo informado por el periodista Gianluca Di Marzio, el elenco inglés realizó una oferta de 50 millones de euros para quedarse con el pase del volante surgido del Merengue. Por el momento, ni la dirigencia del club italiano ni el entorno del jugador dieron una respuesta a la misma. 

Cabe destacar que semanas atrás el Como 1097 rechazó una oferta de 40 millones por Nico Paz y está firme en sus pretensiones, ya que solamente se desprendería del argentino si la oferta ronda los 70 millones de euros, es decir, 20 millones más de los que ofertó el Tottenham.

Así las cosas, en los próximos días tanto Nico Paz como la dirigencia del Como 1907 deberán analizar esta propuesta del elenco inglés para determinar los pasos a seguir. Mientras tanto, el mediocampista continúa a disposición de Cesc Fábregas para los primeros partidos de la Serie A.

Los números de Nico Paz en su primera temporada en Italia

En la última temporada en la Serie A, Nico Paz completó 35 partidos, con 6 goles y 8 asistencias y fue uno de los grandes referentes del equipo que no sólo logró mantener la categoría en el año de su ascenso, sino que terminó entre los 10 mejores de la tabla en Italia.

