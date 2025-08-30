Sobre el cierre del mercado de pases, el DT de Juventus comunicó su decisión definitiva con Nicolás González: “Ha tenido problemas”

La posibilidad de que Nicolás González deje Juventus a solo un año de su fichaje procedente de Fiorentina se ha mantenido latente a lo largo de todo el mercado de pases europeo, que cerrará el próximo primero de septiembre. Igor Tudor parecía haberle dado el Mundial de Clubes como última oportunidad de demostrar que podía apostar a él, pero el deslucido rendimiento colectivo no ayudó a que se destacara como hubiese querido.

A lo largo de la pretemporada, el jugador de la Selección Argentina había rechazado un ofrecimiento de Arabia Saudita, pero la aparición de Atlético de Madrid en el horizonte para garantizarle la continuidad en el máximo nivel europeo lo llevó a pensar que esa despedida temprana de Turín sí podía ser su mejor opción.

Las semanas transcurrieron sin que los clubes llegaran a un acuerdo desde lo económico y la competencia oficial se puso en marcha tanto en Italia como en España. Con 48 horas por delante antes que se cierre el período de fichajes, fue el propio Igor Tudor el que se encargó de revelar su decisión definitiva con el jugador en la conferencia de prensa previa al duelo entre Juventus y Genoa por la Serie A.

“Es un jugador que me gusta y siempre me ha gustado. Nunca lo he rechazado. Es un fijo en la Selección Argentina. Decidí probarlo en la banda, pero ha tenido algunos problemas. Puede jugar tanto de banda como de punta. Tiene características diferentes, y estoy contento de tenerlo en el equipo“, señaló el DT para dejar en evidencia que si bien no quedó del todo conforme con el rendimiento del jugador la pasada temporada, sí lo tiene en sus planes.

Nico González sumó poco más de 10 minutos en el estreno de Juventus en la Serie A.

Muy diferente a ese deseo de retenerlo, sin embargo, es que González sea una prioridad para el DT, que lo relegó al banco de suplentes en el estreno en la Serie A con victoria 2-0 como local ante Parma y recién le dio ingreso a falta de 10 minutos para el final del encuentro.

¿Cómo fue la primera temporada de Nico González en Juventus?

Nicolás González tuvo una segunda mitad de temporada mucho mejor que la primera, en la que una lesión muscular lo llevó a perderse 9 partidos por Serie A y 4 en la fase de liga de la Champions League. Finalmente, pudo acumular un total de 38 participaciones entre todas las competencias, incluidas sus tres presencias en el Mundial de Clubes, en las que aportó cinco goles y dos asistencias.

En el recientemente finalizado certamen internacional FIFA, no sumó minutos en el estreno ante Al Ain, jugó 17 minutos ante Wydad y fue titular en el partido que terminó con dura derrota 5-2 ante Manchester City. Una vez más relegado al banco de suplentes para los octavos de final, disputó 31 minutos más saltando desde el banco ante Real Madrid. Se despidió con un total de 138 minutos acumulados, sin goles ni asistencias.