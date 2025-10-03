Es tendencia:
Tensión en la Selección de España a la vuelta de Lamine Yamal tras su lesión: “Cuando termines la carrera de medicina, te atenderé”

Luis De La Fuente le respondió a Hansi Flick y a un periodista que lo acusó de no minimizar riesgos para los futbolistas.

Por Juan Ignacio Portiglia

Recientemente recuperado de su lesión, el crack de Barcelona vuelve a la Selección de España.
Luis De La Fuente, entrenador de la Selección de España, vivió un momento de tensión durante la conferencia de prensa en la que se oficializó la convocatoria de futbolistas para disputar una nueva doble fecha de Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026; especialmente al ser cuestionado sobre las causales de las lesiones de Lamine Yamal y Nico Williams jugando bajo sus órdenes a inicios de septiembre.

En torno al crack de Barcelona, que recién volvió a jugar como titular el miércoles ante PSG por Champions League, se había generado una gran polémica después que el propio Hansi Flick responsabilizara al cuerpo técnico y médico del seleccionado de la lesión que lo llevó a perderse varios partidos el mes pasado, incluido el debut en Champions ante Newcastle, por desoír una recomendación para que no fuese exigido debido a que arrastraba una sobrecarga muscular.

Sin dar mayor entidad a ese conflicto, De La Fuente volvió a citar a Lamine Yamal, apenas recuperado, esperando contar con él en los duelos del sábado 11 ante Georgia y el martes 14 ante Bulgaria. Y en relación a esa convocatoria, recibió una incómoda y desafiante consulta en conferencia de prensa, que también hizo mención a la lesión de Nico Williams, del Athletic de Bilbao, quien todavía no se ha recuperado.

“En el caso de Lamine, el doctor Claudio Vázquez entre un partido y otro le aplica una inyección de Voltaren, que es un antinflamatorio no esteroideo en el glúteo. Hemos oído muchas veces decir que ‘riesgo cero’, que la salud de los jugadores. Pero será ‘riesgo x’. Poco o mucho, pero les han hecho jugar con riesgo. Uno (Lamine Yamal) tenía un problema con un golpe en la lumbar y el otro (Nico Williams) una pubialgia que lleva arrastrando desde hace meses. Entonces no nos diga lo de ‘riesgo cero’, porque no es así”, le salió al cruce un periodista.

“¿Tu has jugado al fútbol?”, le devolvió el DT antes de explicarse: “El riesgo en el fútbol existe siempre. Si estaban jugando en sus clubes cuando vinieron aquí, asumirán esos riesgos en sus clubes exactamente igual que aquí. Es exactamente igual. Los temas médicos lo explicarán los doctores. Yo te he leído a ti que fue algo intravenoso y ahora estás diciendo intramuscular, que es totalmente distinto. No sé si sabías tanto porque habías dicho lo contrario”.

El cruce fue subiendo en niveles de tensión mientras se le solicitaba a De La Fuente continuar atendiendo a las preguntas de otros periodistas, pero se despachó con un último mensaje: “Lo que habías dicho antes, ahora lo has corregido. Habla con el servicio médico y ya está. Yo cuando termine la carrera de medicina te atenderé“.

La respuesta de De La Fuente a Flick

Luis De La Fuente se encargó también de devolverle a Hansi Flick el mensaje que había dejado cuando Lamine Yamal regresó lesionado a Barcelona, acusando al cuerpo técnico y el cuerpo médico de la Selección de España de desoír la recomendación de cuidar al jugador.

“No hay ningún conflicto con Hansi. Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca”, manifestó.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

