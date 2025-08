Todavía no empezó LaLiga y Real Madrid ya denunció un favoritismo hacia Barcelona: “Esto es manipulación”

Real Madrid utilizó su canal oficial de televisión para protestar el hecho de que no se haya postergado más allá del martes 19 de agosto su estreno en LaLiga de España, incluso cuando su participación en el Mundial de Clubes accediendo hasta semifinales le dejó mucho menos margen de descanso y preparación que a su competidores entre la finalización de una temporada y el inicio de otra.

La denuncia televisada se basó en un escrito del jurista Miguel García Caba, miembro de la Comisión de Integridad y Prevención de la Corrupción en el Deporte y Transparencia Internacional en España, en el que aunque no se lo nombra señala un favoritismo de la organización hacia Barcelona.

“La urgencia ignorada y el sentido común enterrado. No fue una resolución, fue un portazo. Un portazo a la medicina deportiva, a la lógica elemental, a la integridad de la competición. Esto no es independencia, esto es manipulación. LaLiga 25/26 arranca viciada, alterada, manipulada. Un equipo empieza en inferioridad física y táctica por decisión y no por casualidad”, reza parte del escrito que fue respuesta a la negativa del Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol de aplazar el primer duelo de LaLiga ante Osasuna.

Y continúa: “¿Es integridad hacer competir a un equipo agotado mientras otros tienen semanas de preparación? Aplicar la norma como garrote para unos y como alfombra roja para otros no es integridad, es control, es ajuste de cuentas. Esto cambia resultados. Un punto perdido en agosto es lo mismo que un punto perdido en mayo. No es un golpe a un partido, es un golpe a la temporada”.

Real Madrid se siente perjudicado previo al inicio de una nueva temporada.

Desde Real Madrid TV se suscribió punto por punto al escrito del catedrático y se denunció que Real Madrid parte en inferioridad de condiciones respecto a sus mayores competidores en LaLiga: Barcelona y Atlético de Madrid, que aunque también disputó el Mundial de Clubes fue eliminado en fase de grupos y tuvo todo el mes de julio para dar descanso y posterior inicio a la pretemporada.

Contundente respuesta de Tebas

Javier Tebas, presidente de LaLiga, no tardó en hacer llegar una respuesta contundente tanto a Miguel García Caba como al Real Madrid en la reproducción de sus conceptos. “Esto no va de interpretación de ‘vuestra’ integridad. Si así fuera, te preocuparía que el Chelsea, finalista del Mundial de Clubes, acabó más tarde que el Real Madrid, pero empieza dos días antes en Premier. En Francia, el PSG y otros clubes finalistas también empiezan sin que nadie se plantee doblar el reglamento”, escribió desde su cuenta de X.

Y agregó: “Miguel, tu ‘artículo’ -si es que puede llamarse así- tiene de jurídico lo que yo de aficionado al curling. Solo hay una frase que merece análisis: ‘Se refugia en el reglamento. Siempre el reglamento. Pero todos sabemos que cuando interesa se interpreta, se adapta, se dobla. Esta vez no’. ¿Nos estás diciendo que cuando tú eras el supuesto ‘gran jurista’ de la RFEF, se doblaban los reglamentos a conveniencia? ¿Eso es lo que defendías desde tu cargo? ¿O estás insinuando que el Juez de Competición debería prevaricar, interpretando el reglamento al gusto del ‘Ser Supremo’?“.