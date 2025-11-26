Trabajadores ilegales y multas millonarias: los problemas del Barcelona con la renovación del Camp Nou

El pasado sábado, Barcelona reestrenó el Spotify Camp Nou y volvió a jugar en el césped de su mítico estado tras 909 días. Fue una gran jornada, ya que si bien solo se habilitó el 50% de la capacidad, el club culé ganó 4-0 y la afición se fue contenta a casa. Sin embargo, empiezan a aparecer los problemas y son serios, ya que son resultado de irregularidades y temas legales.

Informa el medio español El Periódico que la empresa Extreme Works, una de las varias subcontratadas para la reconstrucción de estadio, fue acusada de tener decenas de trabajadores ilegales turcos realizando trabajos de soldadores, electricistas y técnicos de prevención, entre otros, y que eso se traducirá en multas millonarias.

La renovación del Camp Nou le sigue generando problemas al Barcelona.

“La inspección, realizada por Treball, ha podido comprobar cómo hay 79 trabajadores llegados desde Turquía que han estado meses sin los permisos de trabajo en regla, algo que ha supuesto una multa para que la citada empresa subcontratada haya sido multada con 1,09 millones de euros“, señala Marca en adición al reporte.

La investigación de Treball también revela que Extreme Works despidió a todos los trabajadores tras una investigación que se inició el 25 de septiembre y que fueron mandados de regreso a Turquía, aunque no todos regresaron al país.

El Camp Nou volvió a abrirse tras 900 días para un 50% de la capacidad, aunque las obras continúan.

Publicidad

Publicidad

En sí, el Barcelona no tendría demasiada injerencia en el asunto, pero esto no deja de ser un dolor de cabeza para el club blaugrana, que ya tardó mucho más de lo esperado en la renovación y afrontado costos altísimos que mantienen su deuda actual arriba de los mil millones de euros.

ver también Luego de cerrarle las puertas al regreso de Messi, Barcelona pondría 30 millones en su primer fichaje del 2026

Datos clave