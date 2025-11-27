River hoy: dos jugadores que fuerzan su salida, puestos a reforzar por Gallardo y Superclásico en Reserva

Con River fuera de competencia por lo que queda del año y el compromiso asumido por Marcelo Gallardo de trabajar prácticamente sin descanso para el año próximo revertir la pálida imagen que dejó este 2025, son varias las reuniones que tiene programadas el DT para comenzar a decidir los destinos del plantel.

Se sabe ya que son varios los que no continuarán por la finalización de sus contratos, entre ellos referentes como Milton Casco, Enzo Pérez y Nacho Fernández; pero también hay otros futbolistas con intenciones de cambiar de aires.

Tweet placeholder

Bustos y Ledesma escuchan ofertas

Según pudo saber BOLAVIP, tanto Jeremías Ledesma como Fabricio Bustos están trabajando junto a sus respectivos representantes para encontrar una salida. Ambos arribaron a mediados del año pasado y se desembolsó por ellos una suma cercana a los 8 millones de dólares, 4 por el lateral y 3.5 por el arquero.

Por el momento, ninguno de los dos recibió ofertas formales, aunque sí algunos sondeos para ir conociendo sus situaciones y las pretensiones de cara al futuro, ya que consideran que no tuvieron la continuidad deseada desde que arribaron al Millonario.

Los puestos a reforzar

ver también Tras estafarlo con casi un millón de dólares, el exabogado de Gonzalo Montiel fue detenido: la reacción del defensor de River

Marcelo Gallardo quiere cuatro refuerzos y ya tiene los puestos para fichar apenas se abra el mercado: un lateral izquierdo suplente, un volante central, un enganche y un delantero.

Publicidad

Publicidad

Román Vega interesa para competir con Marcos Acuña, el regreso de Claudio Echeverri para jugar de tres cuartos de cancha en adelante ilusiona pero dependerá de los planes de Manchester City y repatriar a Luciano Gondou es una opción seductora para El Muñeco. No se filtró todavía el nombre del volante central, aunque El Millonario ya habría iniciado gestiones para su arribo.

Superclásico en Reserva

Este jueves desde las 20.00, River será visitante de Boca en un Superclásico de Reserva que además de una rivalidad histórica decidirá cuál de los dos equipos avanzará a la final de la Copa Proyección Clausura 2025.

Marcelo Gallardo tomó la decisión de que varios juveniles que habitualmente son citados en Primera, o participan de los entrenamientos, bajen a sumar minutos a las órdenes de Escudero. Entre ellos destacan Agustín Obregón, Agustín De la Cuesta, Facundo González, Juan Cruz Meza, Cristian Jaime, Agustín Ruberto, Bautista Dadín y Joaquín Freitas.

Publicidad