Dos selecciones de CONCACAF quieren nacionalizar ex figuras de la Premier League para el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones, más que nunca en la historia de los mundiales. En ese contexto han clasificado seleccionados nacionales que nunca -o casi nunca- disputaron la Copa del Mundo; selecciones como Cabo Verde, Curazao, Haití, Uzbekistán o Jordania dirán presente y algunas de ellas han aprovechado los tiempos que corren para reforzarse como si fueran un equipo y no una selección.

Las nacionalizaciones de jugadores no eran tan comunes en otros tiempos, pero hoy en día son moneda corriente, y en este caso hay dos selecciones de CONCACAF que buscan reforzarse para el Mundial 2026 con futbolistas que supieron brillar en la Premier League. Haití, ya clasificada, y Jamaica, que todavía debe disputar el repechaje FIFA, tienen objetivos en mente.

Por un lado, Haití buscará hacerse con los servicios de Allan Saint-Maximin, exfutbolista del Newcastle United de la Premier League y que tuvo pasos por la liga alemana, francesa, árabe y turca, pero que hoy en día milita cerca de su territorio, en el América de México. Mientras tanto, Jamaica quiere convencer a Mason Greenwood de jugar el repechaje -y eventualmente el Mundial- con la camiseta de los Reggae Boyz.

Mason Greenwood, el objetivo de Jamaica para el repechaje. (Getty)

Saint-Maximin le respondió a Haití

El extremo francés de 28 años ya dejó clara su postura con respecto a la posibilidad de sumarse a la Selección de Haití para el Mundial 2026, y aseguró que por el momento no ha habido ningún contacto ni proyecto de nacionalización. En un comunicado, declaró:

ver también Juega en la Premier League, rechazó a una selección africana y ahora que están a un partido del Mundial 2026, está dispuesto a ir

“Quiero felicitar al pueblo haitiano y a la selección nacional por esta histórica clasificación. Es un momento importante y me alegro sinceramente por Haití. Veo que algunas personas han establecido contactos, probablemente porque soy guadalupeño y guyanés.

Publicidad

Publicidad

Saint-Maximin aclaró que no hay acercamientos con Haití. (Getty)

Pero, para ser claros, no hay ningún acercamiento ni proyecto con respecto a la selección nacional de Haití. Mi más profundo respeto a los jugadores haitianos que se han ganado su lugar en este Mundial. Lucharon por esta clasificación, y es importante no relacionarlos con rumores. ¡Mucha suerte en el Mundial!”

Mason Greenwood ya había rechazado a Jamaica

Por su parte, Mason Greenwood no es la primera vez que es vinculado con la Selección de Jamaica, a quien fueron a buscar en 2024 para disputar la Copa América, luego de levantarse su suspensión por denuncias recibidas en 2022, relacionadas con abuso y violación, cargos que fueron desestimados en agosto del 2023, pero que le costaron su carrera en la Premier League.

Publicidad

Publicidad

Mason Greenwood apenas jugó unos minutos oficiales con Inglaterra en pandemia vs. Islandia.

Hoy en el Olympique Marsella de la Ligue 1 y fuera de la consideración de Thomas Tuchel para la Selección de Inglaterra, en Jamaica quieren sumarlo. Greenwood ya dijo que no una vez, con la esperanza de poder defender la camiseta de los Tres Leones, pero la situación ha cambiado y Jamaica se esperanza con su fichaje para el repechaje internacional.

En síntesis

Jamaica busca convencer a Mason Greenwood , actualmente en el Olympique Marsella , de jugar el repechaje FIFA .

busca convencer a , actualmente en el , de jugar el . Haití , ya clasificada al Mundial 2026 , buscó la nacionalización de Allan Saint-Maximin , exfutbolista del Newcastle United .

, ya clasificada al Mundial , buscó la nacionalización de , exfutbolista del . Allan Saint-Maximin declaró que no hay ningún acercamiento con la Selección de Haití para el Mundial 2026. Por su parte, Greenwood ya rechazó una vez a Jamaica.

Publicidad