Fede Valverde bancó a Franco Mastantuono tras su debut en Champions League con el Real Madrid: “Va a tener muchas oportunidades”

En el Estadio Santiago Bernabéu, por la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, con un doblete de Kylian Mbappé de penal, el Real Madrid se lo dio vuelta al Olympique de Marsella, que comenzó ganando con gol de Timothy Weah, y de esta manera arrancó el certamen con el pie derecho.

Este encuentro fue especial para el argentino Franco Mastantuono, ya que tras no sumar minutos ante la Real Sociedad por LaLiga, volvió a ser titular en el Merengue e hizo su debut oficial en el certamen continental más importante en el fútbol europeo.

Una vez finalizado el partido, el capitán del Real Madrid, Federico Valverde, habló en zona mixta con los medios de prensa, y allí le dejó un consejo al mediocampista argentino, quien estuvo 63 minutos en cancha y no recibió buenas críticas en los puntajes de los diarios españoles.

“Estoy feliz de que las cosas le vayan bien a él y feliz de tener a un amigo cercano de Argentina, es bueno compartir los entrenamientos, compartir charlas con él. Es como un hermano pequeño para mí”, inició el uruguayo al hablar sobre su buena relación con el oriundo de Azul.

Y agregó, con un consejo para él: “Voy a intentar arroparlo y decirle que siempre va a tener muchas más oportunidades con este escudo, que va a tener miles de ocasiones para meter, que va a meter miles de goles y va a ganar millones de títulos. Qué el siga disfrutando lo que él juega en el Bernabéu, que no lo pueden jugar todos”.

Pedja Mijatovic elogió a Mastantuono

”Con esta corta edad, a los 18 años recién cumplidos, tiene mucha personalidad y no tiene miedo”, expresó el exdelantero montenegrino (en su momento yugoslavo), en una conversación que mantuvo con el programa radial El Larguero luego de la victoria del Real Madrid sobre el Olympique de Marsella por la UEFA Champions League.

En esa misma línea, Mijatovic, que participó con Yugoslavia de la Copa del Mundo de Francia 1998, añadió: ”A Franco Mastantuono no le impone el Bernabéu y tiene esta mentalidad argentina de no tener miedo. No ha tenido suerte de cara a gol hasta ahora, pero tiene unos detalles tremendos. Tiene mucho futuro por delante”.

