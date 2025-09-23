Es tendencia:
Mientras Ousmane Dembélé gana 20,3 millones en PSG, esto cobra Aitana Bonmatí en Barcelona

La jugadora del Blaugrana, ganadora del Balón de Oro por tres años consecutivos, percibe el mejor sueldo de la liga.

Por Marco D'arcangelo

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona.
© GettyAitana Bonmatí, jugadora del Barcelona.

En el Teatro del Châtelet se llevó a cabo la 69° edición de la entrega del Balón de Oro, galardón que se entrega a los jugadores, entrenadores y equipos más destacados del año. En esta oportunidad, Ousmane Dembélé fue el elegido en el masculino, mientras que Aitana Bonmatí lo hizo en el femenino.

A pesar de ser los mejores del mundo en sus disciplinas, hay una importante diferencia en cuanto al salario económico que percibe cada uno. Entre contratos con el club más premios por objetivos cumplidos, Dembélé cobra un salario casi 20 veces más alto que el de la jugadora del Barcelona. 

Según los datos del medio especializado Capology, entre su salario como jugador del PSG más los bonos por objetivos a cumplir, Dembélé cobra 20,3 millones de dólares por campaña. Este salario lo posiciona como el futbolista mejor pago de toda la Ligue 1, con vínculo hasta mediados del 2028.

Aitana, por su parte, tiene el salario más alto de la Liga Española Femenina, y es casi 20 veces más bajo que el del delantero francés, ya que según los datos del medio La Voz de Galicia, con su nueva actualización de contrato gana alrededor de 1,3 millones de euros por temporada.  

Aitana habló por la igualdad en el fútbol

Tras ganar el Balón de Oro por tercer año consecutivo, la futbolista española que se destaca en el Barcelona, dio un discurso para el público presente, en el que afirmó que poco a poco el fútbol femenino está creciendo, por lo que va en camino a la igualdad con el masculino. 

“El Balón de Oro es el escaparate más grande del fútbol. Con todo el ruido que tiene y con toda la repercusión que tiene ayuda mucho al fútbol femenino y a que todo el mundo vea que ya vamos para una igualdad. Remarcaba en la gala que los premios se han dado por igual, cosa que hace pocos años no pasaba. Hemos visto todos los premios por igual y que el mayor escaparate del fútbol luche y enseñe por una igualdad ayuda”, comentó. 

