A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Qatar de la Fórmula 1

Todos los detalles relacionados con la anteúltima competición de la temporada en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Por Gabriel Casazza

Franco Colapinto, en acción en el GP de Las Vegas.

El pasado fin de semana, luego de ser confirmado para seguir en la escudería Alpine de cara a la temporada 2026, Franco Colapinto volvió a ver acción en la Fórmula 1. Fue en el marco del Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos, donde no tuvo el mejor rendimiento y, gracias a dos descalificaciones, culminó en el puesto 15.

En ese contexto, el argentino de 22 años de edad y oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, sigue sin sumar puntos en la temporada 2025 de la categoría más importante del automovilismo mundial. Por ello, todos los sentidos del piloto que dio sus primeros pasos en la Fórmula 1 en el equipo Williams Racing están puestos en el Gran Premio de Qatar, el cual se podrá ver a través de Disney+.

Así las cosas, hay que decir que no habrá ningún descanso entre la carrera diagramada en suelo norteamericano y la que tendrá lugar en Asia. Por el contrario, el Gran Premio de Qatar se desarrollará el próximo fin de semana, más precisamente entre viernes 28 de noviembre y el domingo 30 de noviembre, entre prácticas, clasificación, sprint y carrera principal.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1. (Foto: Getty)

Cuándo se corre el GP de Qatar

En definitiva, todo comenzará el viernes 28 de noviembre, jornada que contará con las primeras prácticas libres y luego con la clasificación de la carrera sprint. Posteriormente, más precisamente durante el sábado 29 de noviembre, los amantes de la Fórmula 1 disfrutarán con la propia carrera sprint y con la clasificación principal.

Por último, el domingo 30 de noviembre, Franco Colapinto y el resto de los pilotos formarán parte de la carrera central. No es un detalle menor que la misma será la anteúltima de la actual temporada, por lo que, después de ella, solamente quedará por delante el Gran Premio de Abu Dabi, el cual se correrá el domingo 7 de diciembre.

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

  • Prácticas Libres 1: 10:30 horas
  • Clasificación Sprint: 14:30 horas

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

  • Carrera Sprint: 11:00 horas
  • Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

  • Carrera: 13:00 horas
DATOS CLAVE

  • Franco Colapinto culminó en el puesto 15 en el Gran Premio de Las Vegas.
  • El Gran Premio de Qatar se desarrollará entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre.
  • El Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera, se correrá el domingo 7 de diciembre.
