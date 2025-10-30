A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

El campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está que arde. Con Lando Norris como nuevo líder y superando a Oscar Piastri por un solo punto, el Gran Premio de Brasil promete ser un nuevo escenario histórico para esta temporada de la máxima.

Para Franco Colapinto será una parada más que especial. No solo porque será la carrera más cerca de Argentina, sino porque el anuncio de su confirmación en Alpine para 2026 se anunciaría en la previa de dicho fin de semana.

En búsqueda de un nuevo Gran Premio épico en el circuito de Interlagos, y con un pronóstico que a priori se anticipa como lluvioso, los 20 pilotos buscarán conseguir un buen rendimiento en San Pablo para cumplir con sus objetivos personales y de sus escuderías. Quedan únicamente cuatro carreras hasta el fin de la temporada, y el clima de la Fórmula 1 está más que caliente.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, en el Gran Premio de México.

A pesar de que la gira por América -que comprende el GP de Austin, el de México, el mencionado de Brasil y el de Las Vegas- se corre de manera consecutiva, entre el último fin de semana de carrera en el circuito Hermanos Rodríguez y el venidero de Interlagos hay un fin de semana de descanso. Es decir, este fin de semana no habrá Fórmula 1, y se reanudará en San Pablo el próximo.

Cuándo se corre el GP de Brasil

La próxima parada para Franco Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo, ya que lo que viene es el Gran Premio de Brasil. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

Filtran la fecha del anuncio de Alpine sobre la continuidad de Colapinto

Mientras la expectativa por el anuncio de Colapinto como nuevo piloto de Alpine crece con cada día, todo indica que el fin de semana de carreras en Interlagos será cuando se haga oficial. De acuerdo a Bardeo News, la confirmación tendrá lugar “El viernes 7 de noviembre, en la previa de lo que será el GP de Brasil de la Fórmula 1“.

“Colapinto está muy feliz en la escudería. Ha recuperado el respaldo de Briatore, cuya relación se había desgastado, sobre todo después de los accidentes que tuvo el argentino cuando asumió el rol de piloto titular esta temporada en reemplazo de Jack Doohan“, agrega el medio.

