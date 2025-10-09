A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Con el objetivo de sumar sus primeros puntos en Alpine, Franco Colapinto ya se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos. A la espera de novedades sobre su futuro en la Fórmula 1, el argentino se enfoca en mantener su levantada, reconocida por el propio Flavio Briatore.

El próximo desafío en el calendario está en Austin, precisamente en el Circuito de las Américas. Ese será el gran objetivo tanto del ex-Williams como de Pierre Gasly, que buscan sacar a la escudería francesa del fondo del campeonato de constructores.

Tras el último fin de semana en Singapur, la F1 se tomará un descanso breve. Este domingo no habrá carrera, pero los pilotos volverán a verse las caras a partir del viernes 17 de octubre, con la primera y única práctica libre en territorio estadounidense.

A qué hora se corre el GP de Estados Unidos

Al no haber carrera este fin de semana, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 19 de octubre. Cabe recordar que Austin contará con carrera sprint, lo que significa que habrá solo una práctica libre. Teniendo en cuenta la zona horaria, esta vez todo se llevará a cabo durante la tarde de Argentina.

Práctica libre 1: viernes 17 de octubre 14:30

Clasificación sprint: viernes 17 de octubre 18:30

Carrera sprint: sábado 18 de octubre 14:00

Clasificación: sábado 18 de octubre 18:00

Carrera: domingo 19 de octubre 16:00

Austin, terreno conocido para Franco Colapinto

Franco Colapinto no solo sabe lo que es correr en el GP de Estados Unidos, sino que también logró sumar puntos. En 2024, cuando pertenecía a Williams Racing, el argentino finalizó 10° tras haber largado en la decimoquinta posición. El día anterior, había finalizado 12° en la carrera sprint.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

