La brutal diferencia de salario entre Colapinto y Gasly en Alpine mientras el argentino consigue mejores resultados en la Fórmula 1

El último domingo, en el Circuito Urbano Marina Bay, se llevó a cabo una nueva carrera de la temporada de la Fórmula 1. Allí, donde el GP de Singapur quedó en manos de George Russell, la performance de Franco Colapinto fue ampliamente superior a la de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

Las actuaciones de los pilotos de la escudería francesa, al menos en lo que es la temporada a nivel equipo, no es la mejor. Pero también compiten entre ellos, principalmente para poder ganarse una butaca de cara a lo que será el próximo año. Pero así como batallan en los diferentes circuitos, también lo hacen con sus contratos.

El pasado 6 de septiembre, Alpine anunció la renovación contractual de Gasly, quien seguirá hasta 2028 y continuará percibiendo una suma de 10 millones de dólares anuales para ser el octavo piloto mejor pago de toda la F1 detrás de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lando Norris, George Russell y Carlos Sainz. Pero así como mantiene cifras dispares con sus rivales de otras escuderías, también ocurre con su compañero.

Por su parte, y hasta que se resuelva su futuro, Colapinto percibe el salario más bajo de la categoría y hay más de 9 millones de la moneda estadounidense de diferencia con lo que percibe su compañero. Incluso, su salario está sujeto a cada carrera en la que participa al mando del A525. Es por eso que, por ahora, el piloto nacido en Pilar y de 22 años recaudó un total de 533.000 dólares, ya que por cada una de ellas cobró un aproximado de 41.000 dólares y corrió trece veces desde que debutó en el GP de Imola.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. (Getty Images)

Los millones que cobra cada piloto de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull): 65 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

Lando Norris (McLaren): 20 millones de dólares

George Russell (Mercedes): 15 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams): 10 millones de dólares

Pierre Gasly (Alpine): 10 millones de dólares

Alex Albon (Williams): 8 millones de dólares

Nico Hülkenberg (Kick-Sauber): 7 millones de dólares

Esteban Ocon (Haas Ferrari): 7 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren): 6 millones de dólares

Lance Stroll (Aston Martin): 3 millones de dólares

Gabriel Bortoleto (Kick-Sauber): 2 millones de dólares

Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

Oliver Bearman (Haas Ferrari): 1 millón de dólares

Liam Lawson (VCARB): 1 millón de dólares

Isack Hadjar (VCARB): 1 millón de dólares

Franco Colapinto (Alpine): 1 millón de dólares – 41.000 dólares por carrera (Las 24 carreras darían como resultado el millón de dólares).

¿Qué pasará con Colapinto tras la renovación de Gasly?

Sin que Flavio Briatore hiciera referencia alguna a Franco Colapinto al expresar cuáles son las intenciones a futuro de Alpine con la renovación de Pierre Gasly hasta 2028, el futuro del piloto argentino continúa siendo incierto. Las palabras del propio director ejecutivo referidas a que se habían “apresurado en subirlo” a la Fórmula 1 previo a la carrera en Países Bajos volvieron el panorama poco alentador, aunque luego de la misma dio marcha atrás en su sentencia y elogió su actuación.

Franco Colapinto y Pierre Gasly.

A principio de septiembre pasado, el periodista español Jorge Peiró avanzó detalles auspiciosos para Colapinto, escribiendo en Grada3 que sigue siendo el favorito para continuar siendo compañero de Gasly el año próximo. “De hecho, por ir más allá, ya ha probado el monoplaza del año que viene en el simulador, al igual que su compañero”, reveló.

La última respuesta de Briatore sobre el segundo asiento de Alpine

Horas después de hacerse oficial la renovación de Pierre Gasly, fue Flavio Briatore quien se respondió la consulta de la prensa sobre si Franco Colapinto estaba en condiciones de ocupar el segundo asiento de Alpine en 2026. “Aun no sé. Pero Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio le faltaba experiencia como a muchos de los rookies (novatos), pero en las últimas tres o cuatro carreras está siendo más consistente, sin cometer errores”, respondió.

