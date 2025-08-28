A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Ya transcurrió un tiempo realmente importante y considerable después de lo que fue el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. En ese contexto, Lando Norris se quedó con la victoria a bordo de su McLaren, mientras que Franco Colapinto redondeó un fin de semana difícil con su Alpine, culminando en la decimoctava posición.

En medio de ese panorama, se aproxima el Gran Premio de Países Bajos en el circuitode Zandvoort. El mismo se llevará a cabo este fin de semana, por lo que, luego de varios días de descanso, hay una enorme expectativa en el ámbito del automovilismo. Y, como no podía ser de otra manera, el piloto argentino formará parte de esta historia que podrá verse a través de Disney+.

La reanudación será nada más ni nada menos que en el mencionado circuito de Zandvoort, ubicado en el municipio costero homónimo de Países Bajos. Allí, Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en Alpine, algo que ni él ni Jack Doohan consiguieron en los primeros 14 GP.

Será el inicio de un semestre clave para el argentino, que tiene la certeza de continuar a bordo del A525, pero se jugará su butaca para 2026. El aporte del argentino será fundamental para que la escudería francesa abandone el último lugar del Campeonato de Constructores.

Mientras tanto, Lando Norris y Oscar Piastri seguirán peleando en el Campeonato de Conductores, Lewis Hamilton buscará ganar su primer Gran Premio en Ferrari, mientras que Mercedes intentará arrebatarle a la escudería italiana el segundo lugar en Constructores. Todo eso, a partir del último fin de semana del mes.

Franco Colapinto vuelve al ruedo. (Foto: Getty)

A qué hora se corre el GP de los Países Bajos

Los pilotos volverán a subirse a sus monoplazas el viernes 29 de agosto con las prácticas libres: la primera a las 7:30 y la segunda a las 11. El sábado 30 a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.

El calendario de la segunda mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto

Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

