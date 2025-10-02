Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Los horarios para un nuevo fin de semana de carrera para Franco Colapinto en la F1.

Por Germán Celsan

Colapinto, expectante para el GP de Singapur
© Alpine F1 TeamColapinto, expectante para el GP de Singapur

Luego de correr en las calles de Bakú, en una carrera que marcó el fin de la gira europea en este 2025, y tras una semana libre, la Fórmula 1 vuelve a competencia este fin de semana con el inicio de una gira por diferentes continentes. En este caso será por Asia, con el Gran Premio de Singapur, y en un nuevo callejero, como lo es Marina Bay.

Puedes ver toda la temporada de la Fórmula 1 por Disney+

El fin de semana en Singapur será, como siempre, de una exigencia superior a lo normal en lo físico, tanto para Franco Colapinto como para los otros 19 competidores, debido a las extremas condiciones climáticas, el calor y la humedad, que suelen ser factor en la bahía.

Marina Bay espera por la Fórmula 1. (Getty)

Marina Bay espera por la Fórmula 1. (Getty)

En el caso del argentino, será un fin de semana en el que intentará recuperarse de lo sucedido en Bakú, donde todo iba relativamente bien hasta aquel toque con Alex Albon –provocado por el tailandés– que acabó con sus chances de tener un buen Gran Premio en Azerbaiyán.

A que hora se corre el Gran Premio de Singapur de la F1

Viernes 3 de octubre

  • Entrenamientos Libres 1: 6:30hs
  • Entrenamientos Libres 2: 10:00hs

Sábado 4 de octubre

  • Entrenamientos Libres 3: 6:30hs
  • Clasificación: 10:00hs
Publicidad

Domingo 5 de octubre

  • Gran Premio de Singapur: 09:00hs (62 vueltas)

Todos los horarios son en hora argentina

El comunicado de la FIA que declara emergencia por altas temperaturas

Por segunda vez en la temporada, la FIA inició el fin de semana de carrera anunciando oficialmente que se evaluó la situación meteorológica prevista para el Gran Premio y se declaró emergencia por temperaturas que superarán los 31º durante el fin de semana.

A raíz de ello, se le permitirá a los pilotos utilizar el nuevo atuendo refrigerante que se estrenó a comienzos de año en Bahréin, la otra carrera que también fue declarada como peligrosa por temperaturas superiores a la mencionada. Aunque en Singapur no será el único problema climático que enfrentarán los pilotos.

Publicidad

También se prevén lluvias, vientos y hasta tormentas eléctricas, distribuidos principalmente entre viernes y sábado, aunque no está claro si afectarán directamente a la pista o sólo zonas aledañas.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado-
  • Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado-
  • Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado-
  • Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado-
  • Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado-
  • Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado-
  • Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado-
  • Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -disputado-
  • Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre -disputado-
  • Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre -disputado-
  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Pierre Gasly encendió todas las alarmas y lanzó un pronóstico que preocupa a Franco Colapinto de cara al GP de Singapur: “Muy doloroso”
FÓRMULA 1

Pierre Gasly encendió todas las alarmas y lanzó un pronóstico que preocupa a Franco Colapinto de cara al GP de Singapur: “Muy doloroso”

Las dos dudas de Gallardo para el duelo entre River y Racing por la Copa Argentina
River Plate

Las dos dudas de Gallardo para el duelo entre River y Racing por la Copa Argentina

Qué canal pasa River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina
Copa Argentina

Qué canal pasa River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

La particularidad histórica que favorece a Racing contra River en la previa del partido por Copa Argentina
Copa Argentina

La particularidad histórica que favorece a Racing contra River en la previa del partido por Copa Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo