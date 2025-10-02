A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Luego de correr en las calles de Bakú, en una carrera que marcó el fin de la gira europea en este 2025, y tras una semana libre, la Fórmula 1 vuelve a competencia este fin de semana con el inicio de una gira por diferentes continentes. En este caso será por Asia, con el Gran Premio de Singapur, y en un nuevo callejero, como lo es Marina Bay.

Puedes ver toda la temporada de la Fórmula 1 por Disney+

El fin de semana en Singapur será, como siempre, de una exigencia superior a lo normal en lo físico, tanto para Franco Colapinto como para los otros 19 competidores, debido a las extremas condiciones climáticas, el calor y la humedad, que suelen ser factor en la bahía.

Marina Bay espera por la Fórmula 1. (Getty)

En el caso del argentino, será un fin de semana en el que intentará recuperarse de lo sucedido en Bakú, donde todo iba relativamente bien hasta aquel toque con Alex Albon –provocado por el tailandés– que acabó con sus chances de tener un buen Gran Premio en Azerbaiyán.

A que hora se corre el Gran Premio de Singapur de la F1

Viernes 3 de octubre

Entrenamientos Libres 1: 6:30hs

Entrenamientos Libres 2: 10:00hs

Sábado 4 de octubre

Entrenamientos Libres 3: 6:30hs

Clasificación: 10:00hs

Publicidad

Publicidad

Domingo 5 de octubre

Gran Premio de Singapur: 09:00hs (62 vueltas)

Todos los horarios son en hora argentina

El comunicado de la FIA que declara emergencia por altas temperaturas

Por segunda vez en la temporada, la FIA inició el fin de semana de carrera anunciando oficialmente que se evaluó la situación meteorológica prevista para el Gran Premio y se declaró emergencia por temperaturas que superarán los 31º durante el fin de semana.

A raíz de ello, se le permitirá a los pilotos utilizar el nuevo atuendo refrigerante que se estrenó a comienzos de año en Bahréin, la otra carrera que también fue declarada como peligrosa por temperaturas superiores a la mencionada. Aunque en Singapur no será el único problema climático que enfrentarán los pilotos.

Publicidad

Publicidad

También se prevén lluvias, vientos y hasta tormentas eléctricas, distribuidos principalmente entre viernes y sábado, aunque no está claro si afectarán directamente a la pista o sólo zonas aledañas.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1