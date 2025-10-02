A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Luego de correr en las calles de Bakú, en una carrera que marcó el fin de la gira europea en este 2025, y tras una semana libre, la Fórmula 1 vuelve a competencia este fin de semana con el inicio de una gira por diferentes continentes. En este caso será por Asia, con el Gran Premio de Singapur, y en un nuevo callejero, como lo es Marina Bay.
El fin de semana en Singapur será, como siempre, de una exigencia superior a lo normal en lo físico, tanto para Franco Colapinto como para los otros 19 competidores, debido a las extremas condiciones climáticas, el calor y la humedad, que suelen ser factor en la bahía.
En el caso del argentino, será un fin de semana en el que intentará recuperarse de lo sucedido en Bakú, donde todo iba relativamente bien hasta aquel toque con Alex Albon –provocado por el tailandés– que acabó con sus chances de tener un buen Gran Premio en Azerbaiyán.
A que hora se corre el Gran Premio de Singapur de la F1
Viernes 3 de octubre
- Entrenamientos Libres 1: 6:30hs
- Entrenamientos Libres 2: 10:00hs
Sábado 4 de octubre
- Entrenamientos Libres 3: 6:30hs
- Clasificación: 10:00hs
Domingo 5 de octubre
- Gran Premio de Singapur: 09:00hs (62 vueltas)
Todos los horarios son en hora argentina
El comunicado de la FIA que declara emergencia por altas temperaturas
Por segunda vez en la temporada, la FIA inició el fin de semana de carrera anunciando oficialmente que se evaluó la situación meteorológica prevista para el Gran Premio y se declaró emergencia por temperaturas que superarán los 31º durante el fin de semana.
A raíz de ello, se le permitirá a los pilotos utilizar el nuevo atuendo refrigerante que se estrenó a comienzos de año en Bahréin, la otra carrera que también fue declarada como peligrosa por temperaturas superiores a la mencionada. Aunque en Singapur no será el único problema climático que enfrentarán los pilotos.
También se prevén lluvias, vientos y hasta tormentas eléctricas, distribuidos principalmente entre viernes y sábado, aunque no está claro si afectarán directamente a la pista o sólo zonas aledañas.
Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1
Gran Premio de Australia – Melbourne – 16 de marzo -disputado- Gran Premio de China – Shanghái – 23 de marzo -disputado- Gran Premio de Japón – Suzuka – 6 de abril -disputado- Gran Premio de Baréin – Sakhir – 13 de abril -disputado- Gran Premio de Arabia Saudita – Yeda – 20 de abril -disputado- Gran Premio de Miami – Miami – 4 de mayo -disputado- Gran Premio de Emilia-Romaña – Imola – 18 de mayo -disputado- Gran Premio de Mónaco – Montecarlo – 25 de mayo -disputado- Gran Premio de España – Barcelona – 1 de junio -disputado- Gran Premio de Canadá – Montreal – 15 de junio -disputado- Gran Premio de Austria – Spielberg – 29 de junio -disputado- Gran Premio de Gran Bretaña – Silverstone – 6 de julio -disputado- Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps -disputado- Gran Premio de Hungría – Budapest -disputado- Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -disputado- Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre -disputado- Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre -disputado-
- Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre