Alerta para Colapinto: el preocupante pronóstico del tiempo para el GP de Singapur de la Fórmula 1

Se aproxima el fin de semana y, con él, la llegada del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Como consecuencia de ello, todos y cada uno de los pilotos y también de las escuderías se encuentran ultimando absolutamente todos los detalles para poder arribar a la mencionada competición de la mejor manera posible.

Con una pelea por el campeonato que está que arde y con la necesidad de múltiples corredores y equipos de poder mejorar de cara a la recta final de la temporada en la categoría más importante del automovilismo mundial, el Gran Premio de Singapur luce como una oportunidad inmejorable para poder exponer grandes rendimientos.

Naturalmente, Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, no es la excepción a la regla. El piloto argentino de 22 años de edad, condicionado por el flojo funcionamiento de su monoplaza, todavía no ha podido sumar puntos en la presente campaña, algo que sí había logrado con Williams Racing durante la temporada pasada.

Mientras busca permanecer en la Fórmula 1 pensando en 2026, el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, busca imponer su talento y en Singapur intentará dar el gran golpe sobre la mesa. Sin embargo, según los informes meteorológicos especializados, el panorama no luce para nada alentador pensando en el próximo fin de semana.

Qué dice el pronóstico del tiempo para el GP de Singapur

Pensando en la jornada de viernes, el pronóstico del tiempo es completamente lapidario. Se esperan tormentas eléctricas y vientos suaves para el inicio de las prácticas. Dicho contexto tendría su puntapié inicial unas seis horas antes de la FP1, por lo que, de no mediar imprevistos, la pista estará mojada. A su vez, el calor se mantendrá, con temperaturas cercanas a los 30 grados.

Con respecto al día sábado, donde tendrán lugar la última prueba y también la clasificación, hay que decir que el pronóstico augura la permanencia de las tormentas eléctricas y también del calor. Las temperaturas, por su parte, se hallarán en torno a los 29 grados. Igualmente, las condiciones podrían mejorar para el último tramo de la jornada.

Con respecto al domingo, que contará con la mismísima carrera, se espera que las condiciones climáticas ya cuenten con otra tónica, aunque no se puede descartar la presencia de lluvias por la mañana y la tarde. La esperanza está depositada en que el Gran Premio de Singapur se desarrolla de noche, con temperaturas cercanas a los 28 grados.

¿Cuándo se corre el GP de Singapur de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 2025 se llevará a cabo este domingo, 5 de octubre, desde las 9 horas de la República Argentina.

