Alex Albon rompió el silencio tras arruinarle la carrera a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: “Fue mi culpa”

Este domingo se corrió el Gran Premio de Azerbaiyán y Alpine volvió a quedar en el fondo de la parrilla. Pierre Gasly y Franco Colapinto finalizaron 18° y 19°, respectivamente, solo delante de Oscar Piastri, que se fue contra el muro en la primera vuelta y no logró continuar.

En el giro 17, el argentino fue víctima de un choque de Alex Albon que le quitó la posibilidad de pelear en puestos cercanos a los puntos. El de Alpine defendía la posición y, al momento de tomar una curva, su excompañero en Williams tocó su rueda trasera izquierda con su derecha delantera y lo hizo dar un medio trompo y golpear levemente contra el muro.

Por ese impacto, Colapinto, que había estado 13° tras ganar tres posiciones y luego se encontró con Albon a la salida de boxes, perdió 12 segundos y ya no pudo acercarse a sus rivales. Solo peleó sobre el final con Gasly, quién lo superó a falta de una vuelta con neumáticos medios contra duros.

Durante el análisis de su carrera, el piloto tailandés dedicó unas breves palabras para hacerse responsable del choque a Colapinto. “Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía”, soltó el de Williams en zona mixta. A pesar del toque, no hubo impacto para el ex Red Bull, que logró continuar adelantando para finalizar en la 13° posición.

Durante el desarrollo de la carrera, la FIA sancionó a Albon por el episodio con 10 segundos que le terminaron costando dos posiciones, teniendo en cuenta que cruzó la bandera a cuadros en el 11° lugar, además de 2 puntos en su superlicencia. Ahora, acumula 4 en el último año y, de llegar a 12, deberá cumplir con un Gran Premio de suspensión.

Así fue el choque de Albon a Colapinto

Qué dijo Colapinto sobre el choque de Albon

“Simplemente me faltaba bastante ritmo. Hice lo mejor que pude. Tuve un buen inicio, un buen relanzamiento. Gané algunas posiciones cuando pude. Y, sí, después fue muy complicado sin ritmo en el auto. Luego Alex me golpeó y perdí 12 segundos. Se dañaron los neumáticos y el alerón delantero. Tuve mucho subviraje en los últimos 30 giros de la carrera. No ayudó en absoluto”, comenzó el de Pilar sobre su carrera.

Y luego fue específico sobre el episodio con Albon: “No es una curva para adelantar. Además, es una chicana. Luego vas hacia el otro lado. Se lanzó por el interior y me golpeó muy fuerte en la parte trasera izquierda. Hubo algo de daño después de eso. Simplemente se convirtió en una carrera larga a partir de ahí”.

