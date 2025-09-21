Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÓRMULA 1

Alex Albon rompió el silencio tras arruinarle la carrera a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán: “Fue mi culpa”

El piloto de Williams tocó al argentino y lo marginó al último lugar de la carrera tras una sólida primera etapa.

Por Agustín Vetere

Alex Albon, piloto de Williams.
© GettyAlex Albon, piloto de Williams.

Este domingo se corrió el Gran Premio de Azerbaiyán y Alpine volvió a quedar en el fondo de la parrilla. Pierre Gasly y Franco Colapinto finalizaron 18° y 19°, respectivamente, solo delante de Oscar Piastri, que se fue contra el muro en la primera vuelta y no logró continuar.

En el giro 17, el argentino fue víctima de un choque de Alex Albon que le quitó la posibilidad de pelear en puestos cercanos a los puntos. El de Alpine defendía la posición y, al momento de tomar una curva, su excompañero en Williams tocó su rueda trasera izquierda con su derecha delantera y lo hizo dar un medio trompo y golpear levemente contra el muro.

Por ese impacto, Colapinto, que había estado 13° tras ganar tres posiciones y luego se encontró con Albon a la salida de boxes, perdió 12 segundos y ya no pudo acercarse a sus rivales. Solo peleó sobre el final con Gasly, quién lo superó a falta de una vuelta con neumáticos medios contra duros.

Durante el análisis de su carrera, el piloto tailandés dedicó unas breves palabras para hacerse responsable del choque a Colapinto. “Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía”, soltó el de Williams en zona mixta. A pesar del toque, no hubo impacto para el ex Red Bull, que logró continuar adelantando para finalizar en la 13° posición.

Durante el desarrollo de la carrera, la FIA sancionó a Albon por el episodio con 10 segundos que le terminaron costando dos posiciones, teniendo en cuenta que cruzó la bandera a cuadros en el 11° lugar, además de 2 puntos en su superlicencia. Ahora, acumula 4 en el último año y, de llegar a 12, deberá cumplir con un Gran Premio de suspensión.

Así fue el choque de Albon a Colapinto

Tweet placeholder
Publicidad

Qué dijo Colapinto sobre el choque de Albon

“Simplemente me faltaba bastante ritmo. Hice lo mejor que pude. Tuve un buen inicio, un buen relanzamiento. Gané algunas posiciones cuando pude. Y, sí, después fue muy complicado sin ritmo en el auto. Luego Alex me golpeó y perdí 12 segundos. Se dañaron los neumáticos y el alerón delantero. Tuve mucho subviraje en los últimos 30 giros de la carrera. No ayudó en absoluto”, comenzó el de Pilar sobre su carrera.

Y luego fue específico sobre el episodio con Albon: “No es una curva para adelantar. Además, es una chicana. Luego vas hacia el otro lado. Se lanzó por el interior y me golpeó muy fuerte en la parte trasera izquierda. Hubo algo de daño después de eso. Simplemente se convirtió en una carrera larga a partir de ahí”.

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán

Con Albon en el centro de la escena por el choque a Colapinto, los mejores memes del GP de Azerbaiyán

ver también

Con Albon en el centro de la escena por el choque a Colapinto, los mejores memes del GP de Azerbaiyán

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

¿Hasta cuándo podrá Gallardo seguir invirtiendo fortunas sin brindar resultados a cambio en River?

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Tras quedar 19°, el mensaje de Colapinto a Alpine: "Estamos complicados"
FÓRMULA 1

Tras quedar 19°, el mensaje de Colapinto a Alpine: "Estamos complicados"

Con Albon en el centro de la escena por el choque a Colapinto, los mejores memes del GP de Azerbaiyán
FÓRMULA 1

Con Albon en el centro de la escena por el choque a Colapinto, los mejores memes del GP de Azerbaiyán

El fuerte enojo de Colapinto tras ser chocado en el Gran Premio de Azrbaiyán
FÓRMULA 1

El fuerte enojo de Colapinto tras ser chocado en el Gran Premio de Azrbaiyán

Diego Simeone explicó el polémico cambio que enfureció a Julián Álvarez
Fútbol europeo

Diego Simeone explicó el polémico cambio que enfureció a Julián Álvarez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo