Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Atento Franco Colapinto: la Fórmula 1 anunció un cambio crítico en su calendario para el 2026

La FIA confirmó el calendario con seis carreras sprint, a disputarse en diferentes pistas que en este 2025.

Por Germán Celsan

La Fórmula 1 modificará su calendario para el 2026
© GettyLa Fórmula 1 modificará su calendario para el 2026

Luego de lo que fue el anuncio oficial de la Fórmula 1 allá por el mes de junio, donde se confirmaron las 24 carreras que formarán parte del calendario de la temporada 2026, este martes se dio a conocer qué fechas tendrán carreras sprint y los horarios de inicio de cada uno de los Grandes Premios de los domingos durante la campaña.

Puedes ver toda la acción de la Fórmula 1 por Disney+

Los Grandes Premios de China y Miami repetirán su formato de fin de semana sprint, con una única tanda de entrenamientos libres y dos carreras. Y, en 2026, Canadá, Gran Bretaña, los Países Bajos y Singapur se sumarán a ese formato de competencia. Es decir, habrá carreras sprint en los circuitos Gilles Villeneuve, Silverstone, Zandvoort y el callejero de Marina Bay.

Las seis carreras sprint del calendario de la F1 2026. (@F1)

Las seis carreras sprint del calendario de la F1 2026. (@F1)

Para Silverstone, será su regreso al rotativo de carreras sprint por primera vez desde la temporada 2021 -donde se introdujo el formato-, mientras que en Montreal, Zandvoort y Singapur se correrá por primera vez un fin de semana de Gran Premio con dicho formato.

De esta forma, salen de la rotación Spa Francorchamps (GP Bélgica), Austin (GP de las Américas), Interlagos (GP Brasil) y Lusail (GP Qatar), que fueron los cuatro Grandes Premios elegidos junto a China y Miami para llevar a cabo fines de semana de formato sprint en el 2025.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025

  • Fecha 1 – Gran Premio de Australia (8 de marzo)
  • Fecha 2 – Gran Premio de China (15 de marzo) Carrera Sprint
  • Fecha 3 – Gran Premio de Japón (29 de marzo)
  • Fecha 4 – Gran Premio de Bahréin (12 de abril)
  • Fecha 5 – Gran Premio de Arabia Saudita (19 de abril)
  • Fecha 6 – Gran Premio de Miami (3 de mayo) Carrera Sprint
  • Fecha 7 – Gran Premio de Canadá (24 de mayo) Carrera Sprint
  • Fecha 8 – Gran Premio de Mónaco (7 de junio)
  • Fecha 9 – Gran Premio de Barcelona (14 de junio)
  • Fecha 10 – Gran Premio de Austria (28 de junio)
  • Fecha 11 – Gran Premio de Gran Bretaña (5 de julio) Carrera Sprint
  • Fecha 12 – Gran Premio de Bélgica (19 de julio)
  • Fecha 13 – Gran Premio de Hungría (26 julio)
  • Fecha 14 – Gran Premio de los Países Bajos (23 de agosto) Carrera Sprint
  • Fecha 15 – Gran Premio de Italia (6 de septiembre)
  • Fecha 16 – Gran Premio de España (13 de septiembre)
  • Fecha 17 – Gran Premio de Azerbaiyán (27 de septiembre)
  • Fecha 18 – Gran Premio de Singapur (11 de octubre) Carrera Sprint
  • Fecha 19 – Gran Premio de Los Estados Unidos (25 de octubre)
  • Fecha 20 – Gran Premio de México (1 de noviembre)
  • Fecha 21 – Gran Premio de Brasil (8 de noviembre)
  • Fecha 22 – Gran Premio de Las Vegas (21 de noviembre)
  • Fecha 23 – Gran Premio de Qatar (29 de noviembre)
  • Fecha 24 – Gran Premio de Abu Dhabi (6 de diciembre)
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Pronósticos Lanús vs Fluminense: el Grana quiere imponer condiciones en su casa
Apuestas

Pronósticos Lanús vs Fluminense: el Grana quiere imponer condiciones en su casa

Por qué no juega Marcos Rojo en Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Por qué no juega Marcos Rojo en Racing vs. Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores

En 18 segundos, Xabi Alonso definió el debut de Mastantuono en la Champions con Real Madrid: "Muy tranquilo"
Champions League

En 18 segundos, Xabi Alonso definió el debut de Mastantuono en la Champions con Real Madrid: "Muy tranquilo"

¿Juega Lionel Messi hoy en Inter Miami vs. Seattle Sounders por la MLS?
MLS

¿Juega Lionel Messi hoy en Inter Miami vs. Seattle Sounders por la MLS?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo