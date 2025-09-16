Atento Franco Colapinto: la Fórmula 1 anunció un cambio crítico en su calendario para el 2026

Luego de lo que fue el anuncio oficial de la Fórmula 1 allá por el mes de junio, donde se confirmaron las 24 carreras que formarán parte del calendario de la temporada 2026, este martes se dio a conocer qué fechas tendrán carreras sprint y los horarios de inicio de cada uno de los Grandes Premios de los domingos durante la campaña.
Puedes ver toda la acción de la Fórmula 1 por Disney+
Los Grandes Premios de China y Miami repetirán su formato de fin de semana sprint, con una única tanda de entrenamientos libres y dos carreras. Y, en 2026, Canadá, Gran Bretaña, los Países Bajos y Singapur se sumarán a ese formato de competencia. Es decir, habrá carreras sprint en los circuitos Gilles Villeneuve, Silverstone, Zandvoort y el callejero de Marina Bay.
Las seis carreras sprint del calendario de la F1 2026. (@F1)
Para Silverstone, será su regreso al rotativo de carreras sprint por primera vez desde la temporada 2021 -donde se introdujo el formato-, mientras que en Montreal, Zandvoort y Singapur se correrá por primera vez un fin de semana de Gran Premio con dicho formato.
De esta forma, salen de la rotación Spa Francorchamps (GP Bélgica), Austin (GP de las Américas), Interlagos (GP Brasil) y Lusail (GP Qatar), que fueron los cuatro Grandes Premios elegidos junto a China y Miami para llevar a cabo fines de semana de formato sprint en el 2025.
Calendario completo de la Fórmula 1 2025
- Fecha 1 – Gran Premio de Australia (8 de marzo)
- Fecha 2 – Gran Premio de China (15 de marzo) Carrera Sprint
- Fecha 3 – Gran Premio de Japón (29 de marzo)
- Fecha 4 – Gran Premio de Bahréin (12 de abril)
- Fecha 5 – Gran Premio de Arabia Saudita (19 de abril)
- Fecha 6 – Gran Premio de Miami (3 de mayo) Carrera Sprint
- Fecha 7 – Gran Premio de Canadá (24 de mayo) Carrera Sprint
- Fecha 8 – Gran Premio de Mónaco (7 de junio)
- Fecha 9 – Gran Premio de Barcelona (14 de junio)
- Fecha 10 – Gran Premio de Austria (28 de junio)
- Fecha 11 – Gran Premio de Gran Bretaña (5 de julio) Carrera Sprint
- Fecha 12 – Gran Premio de Bélgica (19 de julio)
- Fecha 13 – Gran Premio de Hungría (26 julio)
- Fecha 14 – Gran Premio de los Países Bajos (23 de agosto) Carrera Sprint
- Fecha 15 – Gran Premio de Italia (6 de septiembre)
- Fecha 16 – Gran Premio de España (13 de septiembre)
- Fecha 17 – Gran Premio de Azerbaiyán (27 de septiembre)
- Fecha 18 – Gran Premio de Singapur (11 de octubre) Carrera Sprint
- Fecha 19 – Gran Premio de Los Estados Unidos (25 de octubre)
- Fecha 20 – Gran Premio de México (1 de noviembre)
- Fecha 21 – Gran Premio de Brasil (8 de noviembre)
- Fecha 22 – Gran Premio de Las Vegas (21 de noviembre)
- Fecha 23 – Gran Premio de Qatar (29 de noviembre)
- Fecha 24 – Gran Premio de Abu Dhabi (6 de diciembre)