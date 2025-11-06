Bizarrap no dudó a la hora de hablar del futuro de Franco Colapinto en Alpine: “Esperen”

Que Bizarrap y Franco Colapinto tienen un vínculo estrecho no es ninguna novedad. Que la ansiedad en todo el mundo por saber lo que sucederá con el futuro del piloto de Alpine, tampoco. En medio de tanta especulación de parte de los agentes del argentino, de los fanáticos de la Fórmula 1 y del paddock en sí, la noticia de la renovación de su contrato para el 2026 parece al caer.

Mientras Colapinto comienza a prepararse en Brasil para el Gran Premio que se celebrará este fin de semana en el circuito de Interlagos, su amigo y consagrado productor musical se animó a dar novedades importantes de su futuro.

En las últimas horas, Bizarrap se hizo presente en el stream del reconocido influencer Davoo Xeneize y, lógicamente, los comentarios de los usuarios que sintonizaban la transmisión fueron casi íntegramente sobre el futuro de Colapinto.

Sin dar muchos indicios, pero sin quedarse en el molde tampoco, Bizarrap dejó un contundente testimonio. “¿Data de Colapinto? Esperen al fin de semana para eso“, destacó el reconocido hincha de Vélez.

Tal como parece, y como se anticipó en los últimos días, el anuncio de la renovación de Franco Colapinto como piloto de Alpine en la temporada 2026 será durante el GP de Brasil. La continuidad es un hecho hace rato, y solo resta que se oficialice mediante lo que la escudería y la Fórmula 1 anuncien.

Mientras la expectativa por el anuncio de Colapinto como nuevo piloto de Alpine crece con cada día, todo indica que el fin de semana de carreras en Interlagos será cuando se haga oficial. De acuerdo a Bardeo News, la confirmación tendrá lugar “El viernes 7 de noviembre, en la previa de lo que será el GP de Brasil de la Fórmula 1“.

“Colapinto está muy feliz en la escudería. Ha recuperado el respaldo de Briatore, cuya relación se había desgastado, sobre todo después de los accidentes que tuvo el argentino cuando asumió el rol de piloto titular esta temporada en reemplazo de Jack Doohan“, agrega el medio.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Horarios del GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Entrenamientos Libres 1: 11:30hs

Clasificación Sprint: 15:30hs

ábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00hs

Clasificación: 15:00hs

Domingo 9 de noviembre

Gran Premio de Brasil: 14:00hs

Todas las sesiones están en horario argentino y se podrán seguir por Disney+

