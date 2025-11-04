Es tendencia:
Franco Colapinto solo necesitó tres palabras para definir el circuito de Interlagos en la previa del GP de Brasil de la Fórmula 1

El argentino de Alpine ya palpita lo que será la carrera en Sao Paulo de este fin de semana.

Por Lautaro Tiburzio

Colapinto, listo para el GP de Brasil.
Colapinto, listo para el GP de Brasil.

Se avecina el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y Franco Colapinto ya lo vive de manera especial. Más allá de tratarse de la carrera que más cerca tiene de su Argentina natal, el nacido en Pilar tendrá un fin de semana especial en Interlagos debido a que, si no sucede nada extraño, será confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2026.

A modo de pálpito para la carrera que se correrá en el circuito de Sao Paulo, desde las redes sociales de Alpine realizaron la clásica previa con un video en el que se muestra una vuelta en la pista de turno. Como en casi todos los GP, Franco Colapinto fue quien se ocupó de mostrarlo.

Mientras el argentino piloteaba el Alpine en el simulador y explicaba las técnicas posibles para aplicar en cada sector del circuito de Interlagos, también se dio el lujo de analizar y opinar acerca de la pista brasileña que será escenario este fin de semana de una nueva fecha de Fórmula 1.

Además de señalar que el GP de Brasil es uno de sus favoritos, por la cantidad de argentinos que asisten al Autódromo José Carlos Pace entre otras cuestiones, Colapinto también definió de una manera sencilla el circuito paulista. Solamente utilizando tres palabras, Franco destacó: “Muy old school”.

Tweet placeholder

Este año, a bordo del Alpine, el argentino buscará mejorar lo que fue su performance del año pasado, cuando en Williams terminó con un DNF por un accidente bajo una lluvia torrencial.

Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil

Colapinto nunca tuvo oportunidad: revelan el momento exacto en que Alpine dio por perdido el 2025

Colapinto nunca tuvo oportunidad: revelan el momento exacto en que Alpine dio por perdido el 2025

Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

Filtran la fecha del anuncio de Alpine sobre la continuidad de Colapinto

Mientras la expectativa por el anuncio de Colapinto como nuevo piloto de Alpine crece con cada día, todo indica que el fin de semana de carreras en Interlagos será cuando se haga oficial. De acuerdo a Bardeo News, la confirmación tendrá lugar “El viernes 7 de noviembre, en la previa de lo que será el GP de Brasil de la Fórmula 1“.

Colapinto está muy feliz en la escudería. Ha recuperado el respaldo de Briatore, cuya relación se había desgastado, sobre todo después de los accidentes que tuvo el argentino cuando asumió el rol de piloto titular esta temporada en reemplazo de Jack Doohan“, agrega el medio.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Se reveló un impactante dato con el que Colapinto sepulta a Gasly en Alpine y se acerca a su permanencia en la Fórmula 1

Se reveló un impactante dato con el que Colapinto sepulta a Gasly en Alpine y se acerca a su permanencia en la Fórmula 1

