Campeonatos que se definieron en la última carrera: las definiciones más emblemáticas del siglo XXI en la Fórmula 1

La Fórmula 1 cuenta con una larga historia de 75 años, repleta de carreras apasionantes y definiciones para el infarto; la del campeonato 2025 promete escribir su nombre en los libros de historia y quedar grabada a fuego, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri como protagonistas.

El británico aventaja por apenas 12 puntos al vigente tetracampeón de la categoría, y por 16 a su compañero de equipo, por lo que hay múltiples escenarios posibles en los cuales, cualquiera de los tres puede quedarse con el título.

Pero volviendo a las temporadas históricas, hay tantas que podríamos limitarnos a hablar del siglo XXI y aun así, encontramos un top cinco de grandes definiciones que se terminaron dando en la fecha final de la temporada. Y a continuación, las repasamos:

2003 – Michael Schumacher (c.) vs. Kimi Räikkönen

La más alejada a nuestros tiempos, y que ya parece un vago recuerdo, es la definición del 2003, una carrera disputada en Suzuka, y que vio a Michael Schumacher conquistar su sexto campeonato del mundo. Eso sí, fue con lo justo.

En la séptima vuelta, el alemán intentó pasar a Takuma Sato, pero se tocó con el japonés, rozando el alerón delantero y viéndose obligado a parar en boxes. Con Räikkönen segundo, Schumacher estaba perdiendo el mundial. Pero Rubens Barrichello, en otra de sus tareas silenciosas, sostuvo a Räikkönen mientras Schumacher escalaba.

Schumacher rompió el alerón pero igualmente fue campeón.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el Káiser llegó al octavo puesto y se proclamó campeón por dos puntos de diferencia sobre el finlandés de McLaren.

ver también McLaren confirmó que Oscar Piastri se perderá el Gran Premio de Abu Dhabi durante la FP1 en la definición del campeonato

2007 – Kimi Räikkönen (c.) vs. Fernando Alonso y Lewis Hamilton

En 2007, los McLaren se peleaban el campeonato; de un lado el dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso y, del otro, el novato Lewis Hamilton. Atrás, 7 puntos atrás, aparecía Kimi Räikkönen.

Räikkönen, Hamilton y Alonso pelearon el campeonato hasta la última fecha.

Publicidad

Publicidad

Una situación con ciertas similitudes a la de este 2025, pero con el hombre de Ferrari siendo el que menos chances tenía. Sin embargo, se benefició de la guerra interna en el box de McLaren. En aquellos tiempos sumaba 10 puntos el ganador, 8 el segundo, 6 el tercero y luego en escalera hasta el octavo.

Solo dos escenarios le daban el título a Räikkönen: ganar y que Alonso fuera tercero o peor y Hamilton octavo o peor. El británico tuvo problemas de caja que lo dejaron en el puesto 18 y desde allí se vio obligado a remontar. Llegó al séptimo puesto, pero no fue suficiente: las Ferrari dominaron y Räikkönen, por un punto, ganó el que, hasta la fecha, sigue siendo el último campeonato de pilotos de la escudería de Maranello en la F1.

2008 – Lewis Hamilton (c.) vs. Felipe Massa

Por algo más de 38 segundos, Felipe Massa fue campeón de la Fórmula 1 en Brasil. Eso pasó en 2008, o al menos eso fue lo que duraron las celebraciones del brasileño, hasta que Lewis Hamilton hizo la heroica y, en la última curva, logró un sobrepaso que le valió ese campeonato.

Publicidad

Publicidad

Hamilton fue campeón en 2008 casi sin darse cuenta y arruinó la celebración de Felipe Massa en Brasil.

Tan controversial fue aquella definición que, hasta el día de hoy, hay juicios entre Felipe Massa y la FIA por el reconocimiento de campeón de aquella temporada. ¿Qué pasó? Llovió, como siempre en Interlagos, y desató el caos. Muchos pilotos quedaron fuera de posición, y aquellos que se arriesgaron a terminar con neumáticos para piso seco, perdieron muchísimo tiempo sobre el final.

Uno de ellos fue el alemán Timo Glock, quien no pudo defenderse de Lewis Hamilton, que lo superó como si de un rezagado se tratase mientras peleaba posición con Sebastian Vettel en la última vuelta. Al final, ese sobrepaso le valió el campeonato.

Publicidad

Publicidad

2010 – Sebastian Vettel (c.) vs. Fernando Alonso

Fernando Alonso tuvo grandes rivales en su carrera; Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen… Pero ninguno como Sebastian Vettel. Con él definió dos campeonatos del mundo en la última carrera, y en el primero de ellos, resulta increíble ver cómo se le escapó el título.

Sebastian Vettel se transformó en el campeón más joven de la historia en 2010.

Fernando Alonso llegó líder a Abu Dhabi, pero tras una pésima estrategia de Ferrari, quedó atrapado detrás de Vitaly Petrov durante toda la carrera. En contraparte, Sebastian Vettel ganó la carrera, su primer mundial y el primero para Red Bull con 23 años, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia.

Publicidad

Publicidad

2021 – Max Verstappen (c.) vs. Lewis Hamilton

Cómo describir en apenas unos párrafos la definición más recordada de los últimos tiempos; para muchos, la mejor de la historia. El pase de antorcha entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. El inicio de lo que, hasta hoy, sigue siendo la ‘Era Verstappen’ dentro de la Fórmula 1. Ahí vamos…

Para iniciar, Lewis Hamilton y Max Verstappen llegaron empatados a 369,5 puntos a Abu Dhabi. Y es que a pesar de la histórica defensa de Checo Pérez en las primeras vueltas, la carrera estaba resultando un dominio absoluto de Hamilton. Hasta aquella fatídica vuelta 53. Aquella vuelta en la que el accidente de Nicholas Latifi provocó la salida del Safety Car.

Hamilton y Verstappen. Abu Dhabi 2021. La definición de todos los tiempos.

Publicidad

Publicidad

Hamilton se quedó en pista para no perder la punta, Verstappen entró para poner neumáticos nuevos y mantuvo el segundo puesto, pero con cinco rezagados por delante y una vuelta restante en la carrera. Parecía imposible. Pero entonces llegó la decisión del director de carrera de permitir que solo algunos doblados se desdoblaran, y de reanudar la carrera en la última vuelta.

Verstappen, con esos blandos nuevos, adelantó a Hamilton en la curva 5 y el resto es historia. El neerlandés consiguió su primer campeonato mundial, no sin una enorme polémica post carrera, que terminó con la destitución del director de carrera, Michael Masi, algo que poco le importó a Max. El título ya era suyo.

Este fin de semana, veremos una nueva definición que, pase lo que pase en pista, será para la historia. Tres pilotos, 16 puntos de diferencia entre ellos y un campeonato del mundo en juego, que se resolverá tras 58 vueltas.

Publicidad