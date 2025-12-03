McLaren confirmó que Oscar Piastri se perderá el Gran Premio de Abu Dhabi durante la FP1 en la definición del campeonato

Cual de una Copa Pistón se tratase, la Fórmula 1 llega a la última fecha del campeonato, su Gran Premio número 24 de la temporada, con tres pilotos con chances de consagrarse: Lando Norris, el líder de la clasificación, Max Verstappen, el cuatro veces campeón del mundo, y Oscar Piastri, quien lideró durante la mayor parte de la temporada. Sin embargo, el australiano estará en clara desventaja contra los otros contendientes.

Y no, no se debe a que es quien llega tercero en la clasificación de pilotos, y quien menos escenarios posibles tiene a su favor, sino que en el Gran Premio de Abu Dhabi, por reglamento, estará obligado a ceder su McLaren en la primera tanda de entrenamientos libres.

Oscar Piastri está tercero en el campeonato, pero aún con chances de ser campeón. (Getty)

McLaren confirmó este miércoles que Oscar Piastri le cederá su MCL39 a Pato O’Ward, para así cumplir con la reglamentación de la FIA, que obliga a los pilotos oficiales a entregar su auto en dos tandas libres a lo largo de la temporada para que un novato -o cualquier piloto reserva- entre en contacto con la categoría.

Se hablaba de que Leonardo Fornaroli, flamante campeón de la Fórmula 2 y recientemente contratado por McLaren, era quien podría subirse al auto. Sin embargo, McLaren respetó su vínculo con Pato O’Ward y será el mexicano quien esté en la tanda, tal y como sucedió en el Gran Premio en su tierra natal.

Pato O’Ward ocupará el auto de Piastri durante la FP1 de Abu Dhabi. (Getty)

Esto pone a Oscar Piastri en una clara desventaja con Norris y Verstappen, ya que estará en el auto menos tiempo durante el fin de semana que decidirá un campeonato histórico para la Fórmula 1, en su temporada 75.

Posiciones del campeonato

Lando Norris (McLaren) – 408 Max Verstappen (Red Bull) – 396 Oscar Piastri (McLaren) – 392 George Russell (Mercedes) – 309 Charles Leclerc (Ferrari) – 228 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 151 Alex Albon (Williams) – 73 Carlos Sainz (Williams) – 64 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 Fernando Alonso (Aston Martin) – 48 Oliver Bearman (Haas) – 41 Liam Lawson (Racing Bulls) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocón (Haas) – 32 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 32 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

