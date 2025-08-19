Catalogan a Franco Colapinto como uno de los grandes perdedores de la temporada de la F1: “Callejón sin salida”

La primera mitad de temporada de Franco Colapinto en Alpine estuvo muy por debajo de las expectativas. El auto, las internas del equipo y algunos errores puntuales hicieron que el argentino sea el único sin puntos (junto con Jack Doohan, a quien reemplazó) de la parrilla. A pesar de la banca interna de la escudería, al ex-Williams le llegaron críticas, sobre todo de algunos medios.

En pleno receso, The Race, medio británico que fue filoso con el oriundo de Pilar en más de una oportunidad, publicó un artículo con “ganadores” y “perdedores” del primer semestre de la F1. Allí, aprovechó para hacer un contraste entre Franco y Pierre Gasly, su compañero de equipo.

En su análisis, el medio asegura que “si Colapinto se queda todo el año, necesitará un cambio de forma sostenido para ganarse otra oportunidad aquí o en otro lugar“. Además, aseguró que la situación de Alpine como equipo es “un callejón sin salida”.

“Los pilotos novatos bajo una enorme presión en su carrera rara vez prosperarán cuando el comportamiento tanto del coche debajo de ellos como de la configuración del equipo a su alrededor son tan impredecibles“, soltó The Race, que no pone muchas fichas en Colapinto para lo que viene.

Colapinto fue catalogado como uno de los “perdedores” de la temporada, mientras que Gasly es considerado uno de los “ganadores”: “Su rendimiento es uno de los pocos puntos positivos de Alpine en 2025 y el equipo, que atraviesa dificultades, tiene suerte de contar con él“.

“Alpine estaría aún más hundido de no ser por las hazañas de Pierre Gasly. Ha exprimido al monoplaza constantemente y se ha llevado sus 20 puntos“, analizó el medio británico.

La próxima carrera de Franco Colapinto

Para disfrutar del Gran Premio de los Países Bajos de la actual temporada de la Fórmula 1, habrá que aguardar hasta fin de mes. Sí, este fin de semana no habrá ningún tipo de acción.

Todo se iniciará recién el viernes 29 de agosto con las primeras pruebas (FP1 7:30 y FP2 11:00), mientras que el sábado 30 de este mismo mes se llevará a cabo la FP 3 a las 6:30 y la clasificación a las 10:00. Por último, el domingo 31 de agosto, desde las 10:00, se correrá el GP de los Países Bajos. Todo esto, según los horarios de la República Argentina.

