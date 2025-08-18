Pese al duro momento de Alpine, Franco Colapinto podría ser parte de una insólita e histórica marca en la Fórmula 1

En el mundo del deporte nadie quiere quedar último. Mucho menos en la Fórmula 1. Ser colista representa un golpe letal, tanto en términos deportivos como económicos. Sin embargo, dentro de este duro panorama que atraviesa Alpine en la temporada, la escudería francesa podría entrar en la historia por un motivo tan curioso como llamativo: ser el equipo con mejor rendimiento que jamás haya terminado último en un campeonato mundial de la Máxima.

Actualmente, Alpine ocupa el fondo de la tabla. Tras un arranque por debajo de las expectativas, con Pierre Gasly y Franco Colapinto como pilotos titulares, sumado al tramo inicial de Jack Doohan antes de la llegada del argentino, la escudería marcha en la última posición. Sin embargo, lo hace de una forma inédita en toda la historia de la categoría.

Hasta el receso de verano, Alpine acumula 20 puntos, todos obtenidos gracias al sexto puesto de Gasly en el Gran Premio de Gran Bretaña. Esa cifra, aunque parezca modesta en comparación con los líderes del campeonato, se presenta extraordinaria para un equipo que ocupa la última plaza: podría verse como el equipo más débil que más puntos acumuló en la historia de la Fórmula 1, según un informe de Motorsport. Y eso que aún restan 10 carreras por disputarse.

Es cierto que el sistema de puntuación evolucionó a lo largo de los años, pero los 20 puntos de Alpine equivalen aproximadamente a los ocho que logró Toro Rosso en 2009, aunque aquel campeonato tuvo 17 carreras. Con el sistema actual, Toro Rosso habría alcanzado 29 puntos ese año.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine.

Otro dato interesante es el rendimiento en clasificación: Toro Rosso superó la Q1 en 14 de 34 oportunidades. Alpine, en cambio, lleva 18 de 34 contando los sprints o 16 de 28 en las sesiones clasificatorias habituales, mostrando que el equipo francés ha logrado cierta consistencia y buen ritmo a pesar de sus dificultades que mostró el monoplaza a lo largo de la temporada.

En ese escenario es donde aparece Franco Colapinto: encarará las próximas 10 carreras con la posibilidad de marcar una diferencia personal y ayudar a Alpine a mejorar su imagen. Por delante se encuentra Haas, que le lleva actualmente 15 puntos de ventaja. El margen es escaso, pero si Alpine no logra escalar, al menos podrá aferrarse a este curioso récord.

El reconocimiento que se ganó Franco Colapinto de parte de la Fórmula 1

A través de su página web oficial, la F1 publicó un detallado informe sobre el rendimiento de Alpine en lo que va del año. A raíz del flojo rendimiento de la escudería, el único aspecto positivo que destacaron fue el sexto puesto de Pierre Gasly en el GP de Gran Bretaña. Por eso, la Máxima reconoce que el contexto obligó a Alpine a poner el foco en la próxima temporada.

Colapinto afrontará las últimas 10 carreras de la temporada con Alpine tras el parate de verano.

Fue bajo ese pensamiento cuando el análisis dejó una positiva premisa sobre Colapinto: deben darle una mano para que recupere su nivel. “Más allá de 2026, también es necesario centrarse en ayudar a Colapinto a superar una etapa difícil en su carrera en la F1. El argentino demostró su capacidad la temporada pasada con Williams, pero aún no ha alcanzado ese nivel con un Alpine“, enfatizó el informe, manteniendo en alto cierta confianza por el pilarense.

Y lo ratificó al sentenciar: “Si logran que funcione a pleno rendimiento junto a Gasly, las perspectivas para el futuro parecen más brillantes, así como sus esperanzas de terminar un poco más arriba en la clasificación“. Un buen augurio que puede ser clave pensando no solo en la confianza de Colapinto tras el receso, sino en asegurarse un asiento para el año que viene.

