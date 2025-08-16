Es tendencia:
Ralf Schumacher: la verdad que nadie dice sobre Flavio Briatore y el futuro de Alpine en la Fórmula 1

Ralf Schumacher tildó de acabado a Briatore y le pidió que de un paso al costado.

Ralf Schumacher, lapidario con Flavio Briatore
Flavio Briatore es la legendaria figura detrás del éxito de Michael Schumacher, Fernando Alonso y que hoy lidera la escudería Alpine en la que Franco Colapinto tiene su oportunidad en la Fórmula 1. Sin embargo, un viejo conocido suyo, como lo es Ralf Schumacher, fue contundente y declaró, sin miramientos, en su contra.

Creo que la época de figuras como Flavio ha terminado“, le aseguró el ex piloto alemán al diario BILD. Ralf Schumacher es hermano de Michael, quien tuvo su primera gran oportunidad gracias al italiano. Pero claro, eso fue tres décadas atrás hoy Briatore ya tiene 75 años y está en una situación similar a la de Helmut Marko en Red Bull.

Ralf Schumacher cree que es hora de que Briatore dé un paso al costado.

Necesitas gente técnicamente entrenada en la cima. Alguien como [Christian] Horner“, señaló Ralf, que cree que es hora que Alpine pase a manos de un Jefe de Equipo/CEO más moderno. “Flavio puede ayudar, como un organizador o alguien que genere relaciones, como una cara para el mundo exterior“, completó al respecto.

Horner dejó Red Bull oficialmente

El nombre de Christian Horner no sale de la boca de Ralf Schumacher simplemente por casualidad; el británico dejó oficialmente de ser el director de Red Bull Racing en las últimas horas, a pesar de que sus tareas al frente de la escudería habían cesado hace ya algunas semanas.

Christian Horner, postulado a tomar el mando de Alpine.

Fueron dos décadas en el cargo, liderando una escudería que consiguió ocho campeonatos de pilotos (2010-13 con Vettel y 2021-24 con Verstappen) y seis campeonatos de constructores (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023) en la Fórmula 1.

Horner ha sido uno de los nombres postulados a ese importante puesto en Alpine, pero quedará por ver qué decisión toma la escudería francesa, de cara a un 2026 que será crítico para sus aspiraciones dentro de la categoría reina.

