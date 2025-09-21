El fuerte enojo de Franco Colapinto tras ser chocado de manera insólita en el Gran Premio de Azerbaiyán

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán, para una nueva fecha del Campeonato de la Fórmula 1 2025. En una carrera que comenzó muy movida con la rápida baja de Oscar Piastri que chocó en el inicio, luego tuvo como protagonista a Franco Colapinto y Alexander Albon que protagonizaron una colisión que perjudicó notablemente al hombre de Alpine.

El piloto argentino tuvo una buena primera parte, donde solamente en el arranque pudo adelantar dos posiciones, y luego se mantuvo expectante siguiendo de cerca al lote de la primera mitad. Sin embargo, en la vuelta 19 se produjo una acción desafortunada que lo mandó al fondo de la fila y muy lejos de los principales puestos que otorgan puntos para el certamen.

Lo cierto es que en una curva, Albon tocó a Colapinto, que hizo un trompo e impactó contra los carteles. En una mala maniobra del tailandés y un toque sutil desde atrás, fue suficiente para que el albiceleste pierda el control y se estampe contra uno de los costados del siempre complicado circuito callejero de Bakú. “Tengo daños”, informó Franco por la radio a los ingenieros.

Tweet placeholder

A raíz de esta insólita e inesperada decisión que tomó el asiático ya que no tenía suficiente espacio para adelantar al pilarense, se determinó que Albon sea penalizado con 10 segundos por llevar a cabo una maniobra agresiva cuando no correspondía. Así las cosas, el nacido en Buenos Aires fue a parar al puesto 19° y lo alejó de la posición notoriamente que mantenía previo al choque.

Cabe destacar que Colapinto y Albon eran compañeros en Williams Racing hasta hace solamente 10 meses, por lo que además de conocerse prácticamente a detalle sobre la pista, también supieron tener una buena relación fuera de la misma. Pero poco de eso importó durante la acción en el Gran Premio de Azerbaiyán y los resultados simplemente están a la vista de todos.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el corredor argentino pasó de estar p13 y con un gran ritmo de carrera con la clara intención de sumar puntos para el Campeonato de la Fórmula 1, a ocupar el último lugar. ¿El motivo? La colisión que le generó el tailandés al intentar una maniobra desafortunada, que lo hizo girar sobre la pista, chocar contra los carteles de publicidad y dañar levemente el auto.