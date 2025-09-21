Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1: lidera Verstappen y Colapinto va 13°

En el Circuito de la ciudad de Bakú se corre la decimoséptima carrera de la temporada.

Por Marco D'arcangelo

Franco Colapinto en el GP de Bakú.
© GettyFranco Colapinto en el GP de Bakú.

En el Circuito ciudad de Bakú se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, la décimoséptima carrera de la temporada, en la que McLaren busca asegurarse el campeonato de constructores. Max Verstappen larga desde la pole, mientras que Franco Colapinto lo hará desde el puesto 16°. La misma puede verse en vivo a través de Fox Sports y Disney+.

El minuto a minuto del GP de Azerbaiyán

8.14 – Vuelta 4/51: Se reanudó la carrera.

8.11 – Vuelta 3/51: Continúan quitando el auto de Piastri de la pista, por lo que la carrera sigue con un VSC.

8.06 – Vuelta 2/51: Piastri tuvo que abandonar debido al accidente que tuvo.

8.05 – Vuelta 1/51: Bandera amarilla por un choque de Piastri contra una de las paredes.

Tweet placeholder

8.04 – Vuelta 1/51: Se apagaron los semáforos y comenzó la carrera en Bakú.

8.00 – Los pilotos dan la vuelta de formación previa a la carrera

7.55 – Los pilotos se acomodan en sus monoplazas para ubicarse en la parrilla de largada.

7.45 – Se realiza la ceremonia protocolar previa a la carrera, en la que se canta el himno de Azerbaiyán.

7.30 – A falta de media hora para el inicio de la carrera, los pilotos ultiman detalles en sus monoplazas junto a sus equipos.

7.15 – Llovió en Bakú en las horas previas a la carrera, y es por eso que los autos perderán caucho a lo largo de la carrera.

Publicidad

Así será la parrilla de largada del GP de Azerbaiyán

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Carlos Sainz (Williams)
  3. Liam Lawson (Racing Bulls)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  7. Lando Norris (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Oscar Piastri (McLaren)
  10. Charles Leclerc (Ferrari)
  11. Fernando Alonso (Aston Martin)
  12. Lewis Hamilton (Ferrari)
  13. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Ollie Bearman (Haas)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Nico Hülkenberg (Sauber)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Alex Albon (Williams)
  20. Esteban Ocon (Haas)
El descubridor de Colapinto comparó su presente con los inicios de Max Verstappen: “Si le das una McLaren a Franco, su resultado será diferente”

ver también

El descubridor de Colapinto comparó su presente con los inicios de Max Verstappen: “Si le das una McLaren a Franco, su resultado será diferente”

El noble gesto de Franco Colapinto con Alpine tras su choque en la qualy del GP de Bakú

ver también

El noble gesto de Franco Colapinto con Alpine tras su choque en la qualy del GP de Bakú

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
El descubridor de Colapinto comparó su presente con los inicios de Max Verstappen
FÓRMULA 1

El descubridor de Colapinto comparó su presente con los inicios de Max Verstappen

A 24hs del GP de Bakú, confirman quién será el compañero de Verstappen en Red Bull para el 2026: “Ha impresionado”
FÓRMULA 1

A 24hs del GP de Bakú, confirman quién será el compañero de Verstappen en Red Bull para el 2026: “Ha impresionado”

Fue campeón de la Fórmula 1 y le pidió al piloto sensación que no sea compañero de Max Verstappen: “¿Viste lo peligroso que es?”
FÓRMULA 1

Fue campeón de la Fórmula 1 y le pidió al piloto sensación que no sea compañero de Max Verstappen: “¿Viste lo peligroso que es?”

La importante estadística que lidera Messi gracias a sus dos goles vs. DC United
Lionel Messi

La importante estadística que lidera Messi gracias a sus dos goles vs. DC United

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo