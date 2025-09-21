GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1: lidera Verstappen y Colapinto va 13°

En el Circuito ciudad de Bakú se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, la décimoséptima carrera de la temporada, en la que McLaren busca asegurarse el campeonato de constructores. Max Verstappen larga desde la pole, mientras que Franco Colapinto lo hará desde el puesto 16°. La misma puede verse en vivo a través de Fox Sports y Disney+.

El minuto a minuto del GP de Azerbaiyán

8.14 – Vuelta 4/51: Se reanudó la carrera.

8.11 – Vuelta 3/51: Continúan quitando el auto de Piastri de la pista, por lo que la carrera sigue con un VSC.

8.06 – Vuelta 2/51: Piastri tuvo que abandonar debido al accidente que tuvo.

8.05 – Vuelta 1/51: Bandera amarilla por un choque de Piastri contra una de las paredes.

8.04 – Vuelta 1/51: Se apagaron los semáforos y comenzó la carrera en Bakú.

8.00 – Los pilotos dan la vuelta de formación previa a la carrera

7.55 – Los pilotos se acomodan en sus monoplazas para ubicarse en la parrilla de largada.

7.45 – Se realiza la ceremonia protocolar previa a la carrera, en la que se canta el himno de Azerbaiyán.

7.30 – A falta de media hora para el inicio de la carrera, los pilotos ultiman detalles en sus monoplazas junto a sus equipos.

7.15 – Llovió en Bakú en las horas previas a la carrera, y es por eso que los autos perderán caucho a lo largo de la carrera.

Así será la parrilla de largada del GP de Azerbaiyán

Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Ollie Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Sauber) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas)

