Argentina tiene en Franco Colapinto a un piloto que todo indica que seguirá en la Fórmula 1 en 2026 con Alpine. El pilarense fue el primero en más de dos décadas en llegar a la máxima categoría, y otro más estaría en camino a hacerlo. Nicolás Varrone confirmó que es hora de emprender el camino con ese objetivo en mente.

Varrone, de 24 años, es un piloto de General Motors y ha hecho la mayor parte de su carrera en autos de Hypercar y Turismo, en diciembre pasado realizó los tests de la Fórmula 2 y sorprendió a propios y extraños. Repitió por el mes de mayo, con más pruebas en Aragón y sii bien eso no fue suficiente para encontrarle un lugar para toda la temporada, puede que en este final del 2025 se suba a un monoplaza y compita oficialmente.

“Estamos trabajando para eso. Ya hicimos pruebas que fueron muy bien este año y el año pasado. Estamos hablando con algunos equipos para ver si podemos subir este año en las últimas fechas, estamos apuntando a eso”, declaró el piloto argentino en diálogo con LaNacion+.

Nicolás Varrone destacó en los tests de finales del 2024. (@nicovarrone)

“Si no, el año que viene, es difícil el camino para entrar porque hay pocos lugares, hay gente que ya viene de la Fórmula 3 y hay mucho dinero de por medio“, agregó. “Es difícil entrar, pero estamos trabajando, tenemos una buena base y creo que es posible correr este año en las últimas dos o tres fechas.”

Las posibles fechas en las que Nico Varrone correría en F2

Al campeonato de la Fórmula 2 le queda, justamente, tres fechas en esta temporada 2025: Baku, el próximo fin de semana, en la cual parece complicado que pueda estar, dado que restan menos de diez días y aún no se ha hecho ningún anuncio oficial.

Luego Qatar y Emiratos Arabes, en fines de semanas consecutivos sobre el final del mes de noviembre y comienzos del de diciembre, respectivamente. Dado que hay un par de meses desde aquí hasta ese momento, alguna de esas dos carreras podría significar el debut de Nico Varrone en la F2.

Este año corrió la s24hs de Le Mans y Daytona. (Getty)

En el mientras tanto, Nico Varrone sigue corriendo y el pasado fin de semana metió la Pole en Q1 en la Lone Star Le Mans, carrera disputada en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, demostrando que está atravesando posiblemente el mejor momento de su carrera.

