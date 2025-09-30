Con solo tres palabras sobre Alpine, Franco Colapinto desató la ilusión sobre su continuidad en la Fórmula 1 en 2026

Con el Gran Premio de Singapur, la Fórmula 1 se reanudará este fin de semana y Franco Colapinto buscará continuar con su progreso en Alpine. Mientras la escudería francesa sigue en la última posición del Campeonato de Constructores, el piloto de Pilar persigue sus primeros puntos con el equipo.

Las próximas carreras son cruciales para el argentino, que pelea con Paul Aron por acompañar a Pierre Gasly en la temporada 2026 con Alpine, tal como adelantó Flavio Briatore sobre cómo analiza la decisión en cuanto al segundo asiento.

En ese contexto, Colapinto se refirió a las preparaciones para la siguiente temporada, que tendrá importantes cambios no solo a nivel general, sino también en la escudería francesa, que pasará del motor Renault a uno de Mercedes.

“Es bastante bueno”, adelantó el argentino sobre el trabajo que realiza el equipo de cara al futuro. Estas tres palabras generaron ilusión en cuanto a lo que pueda ser el rendimiento del Alpine, pero también sobre su posible estadía en el equipo.

“En el simulador, siempre es lo más parecido a la pista real y ayuda a los pilotos a comprender mejor cada situación, así que sin duda ayuda, pero tendremos que esperar para ver qué es real y qué no”, comenzó Colapinto sobre cómo ayuda a Alpine a preparar el 2026.

Y continuó en declaraciones a Pit Debrief: “Creo que todo es desde cero y tenemos que esperar a ver cómo están los demás equipos también, pero el equipo lo está haciendo bien y está dando los pasos correctos, las mejoras adecuadas en comparación con los problemas que tuvimos esta temporada. Sí, pinta mejor”.

Publicidad

Publicidad

Colapinto se refirió a la presión por los rumores sobre el segundo asiento de Alpine

“No, han habido muchos rumores y no les presto mucha atención. Estoy acostumbrado y es solo una forma de ser, ya sabes, la F1. Cualquier deporte es así y los atletas tienen que acostumbrarse, supongo”, explicó el argentino sobre la danza de nombres para supuestos reemplazos.

“Intento concentrarme carrera a carrera, en mi propio rendimiento. No hemos tenido los resultados que deseamos como equipo y estoy totalmente concentrado en maximizar mi rendimiento en el coche; luego, lo demás vendrá. Así que estoy totalmente concentrado en mi lado y tratando de maximizar todo”, cerró.

Cronograma del GP de Singapur

Tras un fin de semana inactiva, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 5 de octubre, con las prácticas y la clasificación llevándose a cabo el viernes y sábado previo. Debido a que Singapur se encuentra en tierras asiáticas, la diferencia de horario con Argentina es de 11 horas, por lo que el GP será más temprano que los que se disputan en Europa. A continuación, los horarios.

Publicidad

Publicidad

Práctica libre 1: viernes 3 de octubre 6:30 AM.

Práctica libre 2: viernes 3 de octubre 10:00 AM.

Práctica libre 3: sábado 4 de octubre 6:30 AM.

Clasificación: sábado 4 de octubre 10:00 AM

Carrera: domingo 5 de octubre 09:00 AM.

ver también Por qué Ferrari puede condicionar el futuro de Franco Colapinto en Alpine y en la Fórmula 1